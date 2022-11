Napoli, un sabato all’Orto botanico per riscoprire il naturalista Domenico Cirillo

Sabato 12 novembre alle 1030, si terrà presso l'Orto botanico di Napoli l’incontro “Cirillo, Naturalista”, primo dei tre appuntamenti del ciclo “Domenico Cirillo: medico, naturalista e patriota del 1799” organizzato dall’Accademia Filangieri della Porta con il contributo della Regione Campania (locandina).

l ciclo proseguirà con l’incontro “Cirillo, patriota”, che si terrà sabato 3 dicembre alle 10:30 presso il Castello Giusso (via XI Febbraio, Vico Equense), e si concluderà con l’incontro “Cirillo, medico”, che avrà luogo il 17 dicembre alle ore 10:30 presso l’ex Ospedale di Santa maria della Pace (via Tribunali 227, Napoli).

L’incontro del 12 novembre dedicato a Cirillo naturalista (locandina) si aprirà con i saluti del prof. Paolo Caputo, Direttore dell’Orto Botanico di Napoli e della prof.ssa Maura Striano, assessora all’istruzione del Comune di Napoli. Seguiranno i saluti dell’avv. Benedetto Migliaccio, presidente dell’Accademia Filangieri, che ha rilasciato la seguente dichiarazione «Il sangue di Domenico Cirillo e dei patrioti del ‘99 rappresenta la morte della parte migliore della nazione napoletana, e di Napoli capitale, città che all’epoca partoriva idee immortali che hanno favorito il progresso della democrazia in tutto il mondo. Occorre prendere coscienza che celebrazioni come questa propongono di cucire la frattura esistente nella coscienza di Napoli, e di fissare il momento in cui riunire e liberare le straordinarie energie contemporanee, e aiutare una capitale europea a ripartire nel viaggio di ritorno verso l’eccellenza che le compete».

A moderare l’incontro sarà il prof. Amedeo Arena, ordinario dell’Università Federico II e ideatore di questo ciclo di incontri su Cirillo, ha commentato: «Dopo diversi incontri dedicati al pensiero di Gaetano Filangieri, l’Accademia Filangieri si occuperà di un altro grande illuminista napoletano, peraltro intimo amico di Filangieri: Domenico Cirillo: medico, naturalista e martire della repubblica napoletana del 1799. Questi intellettuali rappresentano un fondamentale elemento identitario per noi napoletani, un patrimonio condiviso da riscoprire, a beneficio non di una cerchia ristretta di studiosi, ma dell’intera cittadinanza, attraverso incontri di divulgazione, concerti, mostre ed altre iniziative culturali».

Cardine dell’incontro del 12 novembre sarà la relazione del prof. De Natale, ricercatore dell’Università Federico II, il quale presenterà alcuni disegni inediti di Domenico Cirillo nella Società dei Naturalisti di Napoli, tema che è stato oggetto anche di un libro a sua cura, pubblicato lo scorso anno da FedOA - Federico II University Press. Il prof. De Natale ha dichiarato «I disegni, le lettere, gli appunti e perfino i reperti realizzati dagli studiosi del passato svelano incredibili e inattesi aspetti scientifici e personali di questi studiosi. Lo studio multidisciplinare eseguito da diversi esperti sui disegni inediti di Cirillo ha rivelato novità affascinanti sull’uomo e le sue ricerche».

Nel corso dell’incontro, saranno eseguiti brani di musica napoletana da Debora Adrianopoli (soprano), Iaccarino Aniello (pianoforte) e Gaetano Ambrosino (violino). L’incontro terminerà con una visita all’Orto Botanico ed al busto marmoreo di Domenico Cirillo. L’incontro è aperto al pubblico e si terrà presso l’Aula Magna dell’Orto Botanico di Napoli, in via Foria 233.

In considerazione del valore culturale dell’iniziativa, il ciclo di incontri su Domenico Cirillo ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli, della Città di Vico Equense, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, del Distretto Rotary 2101 – Italia, del Rotary Club Napoli e del Museo delle arti sanitarie di Napoli, il cui direttore Gennaro Rispoli ha dichiarato: «Domenico Cirillo è stato un botanico, un farmacologo, un clinico, un ricercatore ed un interprete della solidarietà umana. Una sala del Museo delle Arti Sanitarie è dedicata alla sua figura e l'Ospedale degli Incurabili è il luogo testimone della sua parabola».