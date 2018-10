Ecco il «Teatro dei 63», ai Quartieri suggestioni artistiche in una antica chiesa

Giovedì 25 Ottobre 2018, 14:08

La suggestione di una chiesa ai Quartieri Spagnoli trasformata in un contenitore di eventi il Teatro dei 63, e poi il fermento di tanti artisti che hanno dato vita ad Agorà Convergenze Artistiche, una rassegna itinerante dove trovano spazio differenti linguaggi della creatività e che si impegneranno ancora per realizzare eventi di interesse collettivo. Tra discipline artistiche e espressioni figurative ha preso il via Agorà Convergenze: dalla musica, al teatro, dalla danza alla fotografia, all’arte della ceramica artigianale da scoprire e riscoprire non solo ai Quartieri.La Chiesa del Carminiello a Toledo in via Carlo De Cesare, meglio conosciuta come “Congregazione dei 63 sacerdoti”, è stata affidata all’associazione culturale Quartieri Airots presieduta da Salvatore D’Onofrio che con le associazioni Antego Arte, Akerusia Danza, Itinerarte ha dato vita alla rassegna. Ad aprirla un percorso espositivo “Sottosopra”, una mostra collettiva di fotografi emergenti, a cura di Mariagiovanna Capone, con un focus sul tema della scoperta-riscoperta e valorizzazione del nostro Patrimonio culturale, paesaggistico e architettonico.Sempre a cura di Mariagiovanna Capone, a novembre, nello spazio che è denominato ora “Teatro dei 63” ci sarà Ex Volto, mostra fotografica con le immagini di volti di chi abita i Decumani, i Quartieri, la Sanità. Un mix di culture ed espressioni diverse in cui trovare sempre e comunque l’anima mediterranea di Napoli.Tra i protagonisti della manifestazione: Salvatore D'Onofrio, Giuliana Pisano, Francesca Rondinella, Giosi Cincotti, Tina Femiano, Cinzia Mirabella, Elena D'Aguanno, Sabrina D'Aguanno, Sonia Di Gennaro. Un percorso di eventi, fino al 22 dicembre, tra centro storico e periferie. I prossimi, sabato 27 ottobre nello spazio Quartieri Airots Dora Pais Show, il 9 novembre al “Teatro dei 63” InCanto suoni e suggestioni dal sud con Francesca Rondinella e altri artisti, il 1 dicembre al Teatro dei 63 Hòios ei/Donna ideato da Elena D’Aguanno. «Questa chiesa che ora è il Teatro dei 63 ha già ospitato eventi del Napoli Teatro Festival e ora è il fulcro delle nostre attività, uno spazio nel cuore dei Quartieri da cui partiranno eventi che riguarderanno altre zone e anche la provincia. Convergenze ad esempio sarà al centro storico con laboratori di ceramica, sarà teatro Magma a Torre del Greco, al Nest di San Giovanni a Teduccio».