Enrico Caruso, concerto e dibattito al circolo Canottieri di Napoli

Appuntamento giovedì 20 aprile alle 18, nell'ambito delle celebrazioni del 150esimo anniversario della nascita di Enrico Caruso, al circolo Canottieri Napoli è in programma una conversazione sulla biografia del cantante firmata da Pietro Gargano, ma si parla anche di "Caruso e le donne" a cura di Dario Ascoli. Poi il concerto organizzato dal maestro Giuseppe Schirone, presidente dell'Accademia internazionale Enrico Caruso che eseguirà in prima assoluta un brano musicale scritto dal maestro dal titolo "Rapsodia per Enrico Caruso". M'Barka Ben Taleb eseguirà versioni inedite di alcune delle canzoni del repertorio del tenore, e durante la serata si ascolteranno anche originali arie e canzoni napoletane interpretate dallo stesso Caruso, registrate negli Stati Uniti. «Abbiamo aderito con convinzione alle celebrazioni del maestro, il circolo Canottieri è da sempre promotore di incontri culturali aperti alla città», spiega il presidente Giancarlo Bracale. L'iniziativa è sostenuta dal comitato nazionale per le onoranze ad Enrico Caruso, presieduto da Franco Iacono.