Essere genitori nel terzo millennio, incontro a Palazzo San Teodoro

Quali sono le nuove responsabilità degli adulti nel mondo di Internet, dei social e delle fakenews? Quale è il ruolo dei genitori al tempo della famiglia allargata? Quali i bisogni degli adolescenti e dei giovani nella società dell’ansia?Ricette semplici non ce ne sono, ma si può provare a trovare qualche risposta con l’aiuto di chi segue con attenzione i cambiamenti in corso. Lo psicoterapeuta Michele Rossena, l’avvocato Valentina de Giovanni, il giornalista Fabio Postiglione e Alessandra Bocchino, del Progetto scuola Itaca, offrono diversi punti di vista in un incontro pubblico che sarà coordinato dalla giornalista Armida Parisi.È un’iniziativa, maturata in seno al gruppo di lettura della Consulta Pari Opportunità della Prima Municipalità, sollecitata dalla lettura dei tre romanzi finalisti al Premio Napoli: “Ipotesi di una sconfitta” di Giorgio Falco; “Leggenda privata” di Michele Mari e “Mio padre la Rivoluzione” di Davide Orecchio.Scritti da autori diversissimi per formazione e linguaggio, sono sorprendentemente legati da un tema comune: la mancanza del padre.E se la letteratura registra quelle che sono le correnti sotterranee del nostro vissuto, allora scrivere e leggere libri non è un’azione fine a se stessa ma un modo per comprendere meglio il presente.È per questo che le pagine dei tre romanzi finalisti diventano le protagoniste dell’incontro e prendono vita grazie alla voce intensa di Enzo Salomone.Saluti: Francesco de Giovanni di Santaseverina, presidente I Municipalità, Domenico Ciruzzi, presidente Premio NapoliInterventi: Alessandra Bocchino, progetto Scuola Itaca; Valentina de Giovanni, avvocato matrimonialista; Fabio Postiglione, giornalista; Michele Rossena, psicoterapeuta.Testimonianze: Elena d’Andrea, studentessa; Paola Laudadio, madre.Coordinamento: Armida Parisi, giornalistaLetture: Enzo Salomone