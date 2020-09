Riprendono gli eventi della Feltrinelli di Napoli da Emis Killa a De Giovanni

laFeltrinelli Napoli torna a ospitare i protagonisti del panorama culturale e a farli incontrare dal vivo con i lettori, nei propri spazi di piazza dei Martiri e in location esterne, per rispettare le norme anti-Covid.



Frequentare le librerie significa abitare un luogo ideale, fatto di idee, che si danno appuntamento tra gli scaffali per dialogare, confrontarsi, crescere.



Ecco dunque il programma dei prossimi giorni:



Giovedì 24 settembre presso il The Space Cinema Med, in Viale Giochi del Mediterraneo, si svolgerà l’incontro con Emis Killa e Jake La Furia. I due rapper, complici e amici con oltre 15 anni di carriera alle spalle, hanno deciso di unire le loro forze in un nuovo album appena uscito, “17”, in cui fondono le tecniche, lo stile e il flow di entrambi. Potranno partecipare i fan che avranno acquistato il cd a laFeltrinelli di piazza dei Martiri e ritirato il pass con l’orario di convocazione, nel rispetto delle norme anti Covid e per garantire la sicurezza di pubblico e artisti.



Venerdì 25 settembre, alle ore 21, alla Feltrinelli di piazza dei Martiri protagonista sarà Maurizio de Giovanni, in occasione dell’uscita del suo nuovo libro “Troppo freddo per Settembre” (Einaudi), che si esibirà insieme al sassofonista Marco Zurzolo per un evento esclusivo online in diretta da laFeltrinelli. I clienti che acquisteranno il suo nuovo libro riceveranno i codici per partecipare online alla presentazione. Sarà possibile anche prenotarsi per fare delle domande all’autore.



Sabato 26 settembre, presso il Made in Cloister in piazza Enrico de Nicola, Annalisa firma le copie del suo nuovo album “Nuda”, in cui l’artista si spoglia di maschere e filtri e si racconta apertamente. Anche in questo caso, potranno partecipare al firmacopie i fan che avranno acquistato il cd a laFeltrinelli di piazza dei Martiri e ritirato il pass con l’orario di convocazione.



Stessa modalità di partecipazione anche per il firmacopie del nuovo album “Come il mare” di Vale Lambo, previsto Lunedì 28 settembre alle 17.30, alla Feltrinelli di piazza dei Martiri.



Martedì 6 ottobre alle ore 18, presso il ristorante Classico in via Santa Maria Cappella Vecchia 46, a pochi passi da laFeltrinelli di piazza dei Martiri, Valeria Parrella presenta il suo nuovo libro "Quel tipo di donna" (HarperCollins) in cui racconta, con il suo stile scanzonato, malinconico e irriverente, la storia di quattro amiche che, unite dal dolore per una perdita, partono per un viaggio on the road in Turchia. Intervengono Alessandra Cutolo, Marzia d'Alesio e Dolores Melodia.



Per partecipare è richiesta la prenotazione a eventi.napoli2@lafeltrinelli.it. Le prenotazioni saranno confermate fino a esaurimento dei posti disponibili.



Tutti gli incontri in programma saranno attuati nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza sanitaria e pertanto la partecipazione sarà consentita fino a esaurimento dei posti disponibili. © RIPRODUZIONE RISERVATA