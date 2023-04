«Favolette x... pensare», un libro per piccoli e adulti: presentazione alla Liberia Raffaello di Napoli

Sabato 22 aprile alle 11 presso la Libreria Raffaello Vomero - Books & Coffee - Napoli in Via Michele Kerbaker, 35, sarà tenuta la presentazione del libro "Favolette x... pensare ", edizioni Apeiron di Francesco Donato Perillo.

Il libro, illustrato da giovani artisti, è narrato dall'attore Biagio Musella, dove un accattivante codice QR consente al lettore di immergersi subito nel mondo di ognuna delle 10 favolette. Il testo nasce da un'idea di Valentina Ercolino, imprenditore napoletano e della scuola paritaria "Il Mondo ai Piccoli" di Napoli.

Francesco Donato Perillo, docente universitario e formatore manageriale, allievo di Aldo Masullo, scrive per i più piccoli nella convinzione che, la gentilezza, l'ascolto, la vanagloria, il bullismo, la dipendenza, la superficialità, la ricchezza della diversità e della lentezza contro la fretta, sono semi che bisogna piantare prima possibile nel terreno fertile delle nuove generazioni. “Favolette x … pensare” non sono indirizzate solo ai bambini ma si rivolge anche ad un pubblico di adulti, come genitori, nonni, educatrici, maestre, baby sitter e pedagogisti. Al progetto hanno collaborato, il gruppo scuola con Emma Filippone e Maria Rosaria Scalella insieme al vice segretario regionale Sunny De Vita tutte appartenenti a Cittadinanzattiva Napoli OVEST.

Alla presentazione saranno presenti, l’autore Francesco Donato Perillo, l’attore Biagio Musella, Gianni Di Costanzo, patròn della libreria Raffaello e della casa editrice Apeiron, l’imprenditore Valentina Ercolino, gli autori dei disegni e l’ Assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, autore di una toccante introduzione.