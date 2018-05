Festa dei Musei a Napoli: aperture "by night", visite guidate, musica e filosofia

Mercoledì 16 Maggio 2018, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 12:06

La Festa dei Musei che coincide con la Notte dei Musei 2018 “invade” non solo le strutture più o meno frequentate da cittadini e turisti, ma coinvolge in una serie di attività anche la metropolitana di Napoli, il Museo del Mare di Pozzuoli, o la piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo.Questo fine settimana (sabato 19 e domenica 20 maggio) il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo promuove la Notte dei Musei e in tutta Italia si susseguiranno manifestazioni ed eventi speciali. A cominciare dalle strutture museali che proporranno il biglietto d’ingresso ad 1 euro o riduzioni. Il programma completo, con le attività che si svolgeranno in ciascuna regione italiana, è sul sito: www.beniculturali.it/festadeimusei2018 . Ecco qualche proposta:Sabato 19 maggio alle ore 20.30 l’appuntamento è nella Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo. Il filosofo Giuseppe Ferraro legge alcuni brani della “Critica della Ragion Pratica” di Immanuel Kant, commentato nella forma di dialogo corale, con un emozionante accompagnamento musicale di Zena Rotundi all’arpa e Francesca Iavarone al flauto. Da Castel Sant’Elmo si vede tutta la Città come il cielo venuto sulla terra a fare stelle delle sue luci.Si partirà dal “cielo stellato e la legge morale” ricordando le pagine di Kant, per arrivare al “diritto di ammirazione” contro ogni forma di arbitrarietà e di offesa e di come questa città e chi la abita, debba essere ammirabile. Con la gioia dello stupore della meraviglia per una città che si fa scuola.Il costo d’ingresso al Castel Sant’Elmo è di 1 euro, la partecipazione all’evento è a offerta libera a sostegno dei costi di organizzazione. È opportuno portarsi un tappetino o una stuoia su cui sia possibile sedersi e stendersi.Anche l’Azienda Napoletana Mobilità aderisce alla Festa dei Musei. Per l’occasione domenica 20 maggio organizza uno speciale Metro Art Tour alla stazione Toledo/ Montecalvario della Linea 1 metropolitana. L’itinerario di visita gratuito, a cura dei servizi educativi Metro Art, partirà dall’atrio della stazione Toledo alle ore 10 con l’approfondimento dedicato ai resti della cinta muraria e ai due grandi mosaici di William Kentridge, per proseguire attraverso i diversi livelli della stazione verso la seconda uscita in largo Montecalvario con le installazioni site-specific di Oliviero Toscani, Lawrence Weiner, Shirin Neshat, Ilya ed Emilia Kabakov, Francesco Clemente. Per partecipare alla visita è richiesta la prenotazione all’indirizzo: infoarte@anm.it. L’impegno di valorizzazione del ricco patrimonio artistico delle Stazioni dell’Arte che l’azienda si conferma anche con l’adesione allo speciale appuntamento di visita “Le arti contemporanee a Napoli”, organizzato sabato 19 maggio dai Servizi educativi del Museo Madre. Un itinerario guidato che si articola tra il Castel Sant’Elmo-Museo del Novecento, la Stazione “Vanvitelli” tra le opere di Vettor Pisani, Mario Merz, Giulio Paolini e Gilberto Zorio per concludersi al Museo Madre. Per info e prenotazione obbligatoria Museo Madre: 081 19737254.Al museo del Mare di Pozzuoli alle ore 18 inaugurazione della mostra "Le sentinelle del mare", alle 19.30 Le luci dei fari nella "Notte dei Musei" in compagnia del gruppo: "Il Pane e le Rose", poi visita al museo, alle 21.30 Navigazione virtuale con il nuovo simulatore di manovra. Osservazioni astronomiche della volta celeste con i telescopi. La partecipazione prevede un contributo di 10 euro.Il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, sabato 19 maggio propone apertura straordinaria dalle 19 alle 22, ingresso gratuito per i residenti e biglietto a 1 euro per gli altri visitatori come agli scavi archeologici, che saranno aperti dalle ore 20 alle ore 23 (con un ultimo ingresso alle 22.50).Il programma prevede visita all’interno degli scavi, dal percorso “Maiuri Pop-up!” all’installazione di Catrin Huber nella Casa del Bel Cortile. L’allestimento delle luci e delle proiezioni a cura del MAV. Il numero di visitatori ammessi sarà commisurato alla capienza del sito, in misura tale da garantire un ordinato svolgimento delle visite. Nelle giornate del 18 e 19 maggio tutti i visitatori potranno partecipare a laboratori dedicati organizzati dal Parco in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Napoli sul tema Expanded Interiors, un’esperienza che porterà a una libera interpretazione da parte della collettività degli spazi di accoglienza.