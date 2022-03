Giornata mondiale del clima, al Museo Darwin-Dohrn presentato in prima visione il documentario «2100»

Come sarà l’anno 2100? In che modo l'innalzamento del livello del mare avrà un impatto sulle generazioni future? L’umanità si deve adattare ai cambiamenti climatici? Sabato 26 marzo 2022, alle ore 18:30, in occasione della giornata mondiale del clima, nella sala polifunzionale «Giorgio Bernardi» del museo Darwin-Dohrn di Napoli, si terrà la prima proiezione in Italia del Docufilm “2100” di Fabrizio Antonioli e Thalassia Giaccone.

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Temperature record in Antartide e nell'Artico: picchi di 40°... SOCIAL Giornata mondiale dell'acqua 2022, oggi il 30° anniversario: perché... L'AMBIENTE Clima, sale il mare nel Mediterraneo: coste rischiano la scomparsa

A seguire è in programma la tavola rotonda «Cambiamenti climatici ed innalzamento del livello del mare: cosa fare?», moderata dai ricercatori Daniele Iudicone (SZN Napoli) e Franco Foresta Martin (INGV Palermo) e che avrà come protagonisti donne e uomini di mare che hanno collaborato alla realizzazione del docufilm. «2100», in particolare, esplora la Sicilia e analizza come le variazioni del livello del mare abbiano influenzato quest'isola al centro del Mar Mediterraneo nel corso di milioni di anni e come l'umanità si sia adattata ai cambiamenti. Fabrizio Antonioli, professore e ricercatore all'ENEA con la passione per i documentari, oggi Ricercatore associato all’IGAG di Roma, e Thalassia Giaccone, esperta subacquea nonché tecnologa della Stazione Zoologica Anton Dohrn al Museo Darwin-Dohrn di Napoli, hanno esplorato, filmato e documentato in giro per l’isola non solo le meraviglie geologiche, ma anche i tesori naturali e antropici che questo straordinario territorio offre.

Il materiale girato è stato visionato dalla sceneggiatrice Martina Camatta che, valutando l’esperienza che i due protagonisti potevano offrire anche in tema di cambiamento climatico nonchè di sensibilizzazione alla custodia e cura del Mediterraneo, ha proposto l'idea di un docufilm dal titolo «2100», riferendolo all’anno in cui le proiezioni dell’IPCC prospettano uno scenario ambientale in cui le conseguenze dei cambiamenti climatici in atto potrebbero diventare irreversibili. Con l’aggiunta di contributi di molti esperti che hanno condiviso le loro storie e conoscenze, il docufilm è diventato un prodotto di divulgazione scientifica che mostra un quadro del passato e del presente dell’ambiente marino mediterraneo e suggerisce riflessioni sul prossimo futuro.

Ad oggi «2100» ha già avuto diversi riconoscimenti internazionali quali: Official selection Vesuvius International Film Festival 2021; Official selection Rome International Movie Awards 2022; Best Featurette Documentary Rome International Movie Awards 2022; Best Editing Rome International Movie Awards 2022; Official selection Madonie Film Festival, Region of Sicily 2023; Honorable Mention Madonie Film Festival, Region of Sicily 2023. Ed è attualmente iscritto a diversi festival internazionali in corso.