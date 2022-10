Gli Instagramers scelgono Napoli: Instameet tra catacombe di San Gennaro e Rione Sanità

WeAreIgersIT è la community italiana ufficiale dedicata agli appassionati di mobile photography e, in particolare, agli utenti di Instagram. Organizza, per la prima volta, il suo Instameet a Naoli che si terrà il 29 ottobre dalle ore 14 alle ore 17 in partnership con la Cooperativa La Paranza Onlus e Fondazione Italia Patria della Bellezza.

Un appuntamento per visitare la città da un altro punto di vista esplorando la bellezza, l’incanto, la magia e il folklore dei quartieri lontani dal lungomare. L’incontro è frutto della sinergia tra gli ambasciatori e presidenti delle associazioni così come raccontano.

«Per me è un grandissimo piacere essere presente a questo instameet per due ragioni. La prima è che Napoli è una città straordinaria con persone straordinarie a partire dalla nostra regional communication manager, Francesca Ferrara - racconta il presidente dell’Associazione Instagramers Italia ETS, Orazio Spoto -. In secondo luogo, perchè le Catacombe di San Gennaro rappresentano un esempio di turismo sostenibile e sociale dal quale molti dovrebbero trarre ispirazione e insegnamento. E ci tengo a ringraziare la Fondazione Italia Patria della Bellezza che ha contribuito nel rendere possibile questo progetto».

«Siamo felici di ospitare la community degli Instagramers - afferma Vincenzo Porzio, responsabile comunicazione e marketing presso Cooperativa La Paranza, Catacombe di Napoli & Fondazione di Comunità San Gennaro -. Per noi è importante mostrare la bellezza delle nostre catacombe non solo ai napoletani ma anche a coloro che decidono di fare centinaia di chilometri per venire ad ammirarle. Speriamo che questo sia solo il primo di una serie di attività da fare insieme».

Segue Maurizio di Robilant, presidente della Fondazione Italia Patria della Bellezza che si unisce con entusiasmo all’iniziativa: «Siamo molto orgogliosi della sinergia che si è creata tra il progetto Visit Rione Sanità, patrocinato dalla Fondazione, e il nostro media partner Instagramers. Far conoscere e comunicare queste realtà è proprio l’obiettivo della nostra Fondazione e questo instameet rappresenta un’occasione unica per dare risalto ad un progetto di valorizzazione della bellezza e del territorio come quello delle Catacombe di Napoli».

L’appuntamento

Sabato 29 ottobre dalle 14 si terrà il primo InstaMeetNAPOLI di @weareigersit in collaborazione con la community locale @weareigers.campania e @weareigers_napoli.

L'appuntamento è in Via Capodimonte 13, Catacombe di San Gennaro, alle 14 e fino alle 17 previa iscrizione on line qui: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sangennarogram-444040365687

La visita prevede le Catacombe di San Gennaro e una passeggiata per il Rione Sanità,

Official Hashtag: #InstaMeetNA e #SanGennaroGram.