Grande festa per il primo numero cartaceo della rivista La Librellula domenica 12 dicembre da “IoCiSto”

Il 12 dicembre, dopo nove numeri online, La Librellula debutta in versione cartacea. Il primo numero stampato della rivista d’informazione libraria della libreria “IoCiSto” sarà presentato e distribuito nel corso della Prima Festa de La Librellula, che si terrà domenica 12 dicembre, dalle 10 alle 13, nella libreria “IoCiSto”di via Cimarosa, 20 in piazzetta Aldo Masullo di Napoli.

La pubblicazione conterrà una selezione dei migliori articoli pubblicati nei mesi scorsi online e tanti nuovi contributi (interviste, interventi e recensioni). Tra i numerosi autori che terranno a battesimo la versione cartacea de La Librellula, anche Maurizio De Giovanni, Erri De Luca, Giuseppe Montesano, Massimo Carlotto, Piergiorgio Pulixi, Guido Catalano, Gianni Solla, Davide D’Urso.

La rivista sarà, inoltre, impreziosita da opere di importanti artisti: Eugenio Giliberti, Umberto Manzo, Perino e Vele, Rosy Rox, Antonio Biasiucci e Raffaela Mariniello. La Prima Festa de La Librellula, che sarà organizzata con la collaborazione attiva di alcune scuole del territorio, sarà celebrata nel pieno rispetto della normativa anti-Covid ma con tanti momenti di gioioso spettacolo: in particolare, ci saranno musica dal vivo e la divertente tombola pseudo-letteraria orchestrata dalla scrittrice Tiziana Beato.