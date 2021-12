Calendario Napoli 2022, arriva 'o calennario ‘e Napule edito da Cultura Nova

Arriva il Capodanno e con sé una nuova annata; in questi casi ritorna sempre in auge il detto «anno nuovo, vita nuova». Nel caso di Napoli potrebbe essere così declinato: «anno novo, vita nova».

“Nova” è anche la cultura della nostra città, verace e giocosa, e che trova sempre un valido mezzo di espressione nell'editoria. Tra tanti si distingue in particolar modo Cultura Nova, gruppo editoriale indipendente ed associazione culturale con sede a Via Capaldo - nel cuore dell'Arenella -, con un catalogo che vanta una produzione di libri su tradizioni, luoghi, nomi e simboli tipici partenopei.

Per il 2022, il gruppo editoriale si è preparato in grande stile, realizzando il suo calennario ‘e Napule, nato da un idea di Amedeo Colella, scrittore, storico ed umorista napoletano (alcuni suoi libri sono distribuiti da Cultura Nova stessa). È possibile acquistare il calendario sia in edizione standard che limitata.

Rispetto a quest'ultima, il calendario, montato su un cartello di legno fatto a mano, è realizzato in soli 365 esemplari, numerati sia sul cartello che sull' elegante scatola esterna, diventando così un regalo perfetto per Natale. Il progetto è realizzato coi cartelli di Pasquale De Stefano, ovvero Pascale ‘o nummararo, l’ultimo pittore dei cartelli partenopei. I suoi tipici disegni sono in tutti i mercati cittadini; avvisi, indicazioni, motti e soprattutto numeri (prezzi di frutta e verdura).

Inoltre, a fine anno, una volta esauriti tutti i foglietti, il retro si gira e diventa un cartello da appendere con il motto “’A jurnata è ‘nu muorzo”. Il cartello è interamente realizzato a mano, in una tiratura unica ed inimitabile.

Il calendario a tiratura limitata costa 20 euro, con spese di spedizione 4 euro per la città (al Vomero e centro consegna gratuita); per il resto d’Italia, i costi di spedizione (che avviene in 24 ore) sono invece di 6 euro. Consegna a mano gratuita.