Il ministro Sangiuliano al premio Penisola sorrentina Arturo Esposito

A Sorrento il cinema e l’audiovisivo protagonisti. Premiati Francesco Di Leva, Totò Cascio, Marina Confalone e Anna Mazzamauro. Riconoscimenti anche al film “Leonora Addio” di Paolo Taviani e alle colonne sonore di Rita Marcotulli. Tra gli ospiti, l’esperto di realtà virtuale Timothy Jung e la star britannica Amy Macdonald nella classica serata di gala al teatro Tasso di Sorrento che ha chiuso la due giorni dedicata a “cultura e innovazione” per la XXVII edizione del premio Penisola sorrentina Arturo Esposito.

La manifestazione ha visto alternarsi incontri con autori, attori, proiezioni e dibattiti a cui ha partecipato anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. «Anche questa XXVII edizione - ha affermato il patron del Premio Mario Esposito - ha visto sul proscenio della Costiera numerosi ospiti di rilevanza nazionale ed internazionale. Il nostro obiettivo è sempre quello di fare cultura attraverso una manifestazione che è ormai protagonista della destagionalizzazione turistica in Campania». Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola ha aggiunto: «Abbiamo voluto accompagnare l’edizione 2022 di questa prestigiosa rassegna con un claim dai toni inequivocabili: la cultura è il motore della rinascita».

Premiata anche Anna Pavignano, sceneggiatrice e scrittrice, coautrice del docufilm di prossima uscita “Laggiù qualcuno mi ama” diretto da Mario Martone. Il regista Luigi Pane ha vinto il premio per l’opera prima con “Un mondo in più” e la compositrice Rita Marcotulli, quello per la migliore colonna sonora. Il premio internazionale per la categoria giovanile “Lino Trezza” è andato alla protagonista del documentario musicale: “This is the Life”, realizzato da Pim Hawinkels insieme con Dirk Jan Roeleven e Mike van der Sluys per la televisione tedesca. Premiato anche Carlo Rodomonti, responsabile marketing strategico e digital di Rai Cinema. Un riconoscimento istituzionale è andato, infine, all’audiovisivo: “Procida capitale italiana della Cultura 2022”, prodotto dalla Marina militare Italiana in occasione delle iniziative culturali di formazione svolte questa estate nell’isola campana. Madrina della serata: Alessandra Viero. Copertina d’autore del catalogo dei premi affidata a Giuseppe Leone e dedicata al centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini.