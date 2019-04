«In-chiostro», tre incontri letterari nell'incanto di Santa Chiara

Mercoledì 17 Aprile 2019, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una nuova rassegna letteraria in quello scrigno di arte e cultura che è la basilica di Santa Chiara a Napoli. La Biblioteca Provinciale Francescana San Ludovico da Casoria in collaborazione con Libreria Neapolis di Annamaria Cirillo presentano “In-chiostro”, tre incontri con autori napoletani per narrare la città attraverso le proprie opere.Libri, parole e voci arricchiranno la scena senza tempo del monastero, incontrando storie vecchie e nuove, in un intreccio di suggestioni letterarie, per tessere la trama del prezioso tessuto di storia e cultura di Napoli.Gli incontri saranno presentati dalla dottoressa Fulvia Serpico della Biblioteca Provinciale Francescana San Ludovico da Casoria e da Annamaria Cirillo della Libreria Neapolis in Napoli e si terranno presso la Sala del Crocifisso nel monastero di Santa Chiara in Napoli.Ecco il programma completo:Maria Gargotta,I Fantasmi sono innocenti.Rogiosi EditoreLetizia Alfonso (Critica letteraria) dialogherà con l'AutriceLetture di Margherita Vicario (Attrice)Stefano Cortese,L'Osco.Valtrend EdizioniAndrea Corona (Editor) e Anna Copertino (Giornalista) dialogheranno con l AutoreLetture dell'AutoreGianpasquale Greco (a cura di),Carlo Celano, Notizie del Bello dell'Antico e del Curioso della Città di Napoli.Edizione critica della ristampa del 1792 con le aggiunte del 1724 e del 1758-59.Rogiosi EditoreGli incontri si concluderanno con un breve intervento della dotto Alessandra Carrino di Sfogliate e Sfogliatelle per l'Istituto di Cultura San Gregorio Armeno che ripercorrerà l'anello d'oro della prosperità dentro le mura più antiche: dalla città greca fino ad oggi, lungo le tradizioni legate ai nutrimenti rituali.Ingresso liberoPer informazioni:Biblioteca San Ludovico da Casoria Libreria Neapolis Via Santa Chiara, 49, 80134 Napoli NA Via San Gregorio Armeno n. 4 - Napoli bibliotecasanludovico.ofm@gmail.com info@librerianeapolis.it Fulvia Serpico: 3930613996 Annamaria Cirillo 3383160146