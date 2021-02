Scatta oggi il lancio on line della settima edizione del festival internazionale di filosofia di Ischia e Napoli che, quest’anno, propone una sfida tematica di grande rilievo per la contemporaneità, presentando una novità attesa: l’intitolazione a Pietro Greco, giornalista scientifico di fama internazionale scomparso nelle scorse settimane, della «Summer School» del festival e della campagna di sensibilizzazione annuale dell’iniziativa ispirata alla lotta contro il razzismo.

Saranno gli «Universi» il tema del dibattito, intesi come pluralità di relazioni tra le diversità. Lo sottolinea il direttore scientifico Raffaele Mirelli: «Oggi più che mai è di grande rilievo educarsi alle diversità, alla coesistenza delle stesse. Tra globalità e località, tra morali e opinionismi imperanti dettati dalla iperconnettività, per costruire sé stessi oltre la miopia politica e, non in ultima istanza, per mantenersi saldi in quella che consideriamo – aggiunge Mirelli - una ripartenza della società, speriamo, nei prossimi mesi. Si riparte dalla cultura, è imprescindibile, come ben ha dimostrato la vittoria di Procida, eletta capitale della cultura italiana per il prossimo 2022, cui il festival darà sostegno».

Confermato l’alto patrocinio del Parlamento Europeo anche per questa edizione, il festival si terrà a Ischia dal 1 al 26 settembre, con un mese di eventi dedicati alla filosofia, al senso civico, all’arte, oltre 100 conferenze aperte a tutti, ai giovani, alle scuole, nei luoghi più singolari dell’isola: Giardini la Mortella, Castello Aragonese, Biblioteca Antoniana, e Torre Guevara.

Grande attesa anche per il festival nel festival «Young Thinkers Festival» che mette a confronto i ragazzi delle scuole con i filosofi senior.

Come si è detto, la campagna di sensibilizzazione annuale del festival, dal titolo «Intolleranze elementari», sarà nel segno del grande divulgatore scientifico ischitano Pietro Greco che, insieme a un gruppo di pensatori e scienziati contemporanei, si è battuto per far eliminare dal vocabolario italiano la parola «razza». A lui verrà dedicata anche la Summer School del festival, che si è svolta sotto la sua direzione per diversi anni. Gli slogan che verranno posizionati sulle strade dell’isola saranno firmati dai ragazzi delle scuole primarie e secondarie, grazie alla partecipazione degli istituti isolani.

«Sono molti gli ospiti in calendario di fama internazionale che verranno presentati nei prossimi mesi. Oggi – conclude Mirelli - lanciamo la Call for Papers per reclutare oltre 100 accademici e pensatori da tutto il mondo che saranno protagonisti della manifestazione. Altra grande novità che riguarda il futuro del festival è la chiamata a coorganizzare il congresso filosofico mondiale della Federazione Internazionale delle Società filosofiche (patrimonio Unesco) che si terrà a Roma nel 2024».

© RIPRODUZIONE RISERVATA