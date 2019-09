Italia-Russia, incontro tra due mondi al Gambrinus

Martedì 24 Settembre 2019, 17:06

Ferdinando Bustelli è napoletano. Una vita decisamente avventurosa lo ha portato a vivere attualmente in Siberia, a sposare una donna russa ed a diventare Presidente dell’Associazione Culturale Sibita (Siberia-Italia). Il suo desiderio di far incontrare i due mondi nei quali vive, quello russo e quello italiano, è stato realizzato dal Dr. Massimiliano Rosati del 8 due mondi”. Due mondi tra i quali si ampliano e si approfondisco scambi culturali, commerciali, economici, aprendo scenari fino a pochi anni fa impensabili. Si ascolteranno dal vivo i racconti di protagonisti come Francesca Filippi, che a 69 anni ha attraversato la Russia da un capo all’altro in bicicletta, pedalando per 9 mila chilometri da Mosca a Vladivostok, del Prof. Guido Carpi, presidente del Centro Russo dell’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, del Dr. Giulio De Cinti, presidente dell’Associazione Psicologia Multifattoriale, di Biagio Esposito, Presidente Accademia Etnostorica di Somma Vesuviana, del Dr. Vincenzo Schiavo, Console Onorario di Russia.