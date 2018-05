La casa editrice Wojtek apre una libreria a Pomigliano

Venerdì 18 Maggio 2018, 20:51 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 20:51

Dopo la pubblicazione del primo libro – «Gli Affetti Provvisori di Anna Adornato» – la casa editrice Wojtek sabato 19 maggio, alle ore 17,30, aprirà i battenti della libreria omonima a Pomigliano d’Arco in piazza Giovanni Leone 13 (ex piazza Primavera). E’ una delle nuove sfide da parte degli editori e fondatori Ciro Marino e Lucio Leone che, in un momento così difficile non solo per l’editoria, decidono di creare un circuito creativo che raggiunga lettori e scrittori.La libreria Wojtek nasce, soprattutto, con la volontà di riportare il libraio tra i protagonisti della “filiera libro”, puntando sulla editoria di qualità e indipendente, che tenga conto dei gusti di chiunque senza la prevaricazione di un mercato che tende a omologare le scelte. “Sempre di più vediamo oggi un accentramento dei grandi gruppi editoriali – dichiara Ciro Marino - che però sta lasciando campo libero alla editoria di qualità: case editrici come NN editore, Neo edizioni, L’orma, Minimum fax, Sur, Fazi, Marcos y Marcos, Effequ, Le Milieu, Cliquot stanno da tempo alzando il livello della qualità letteraria delle loro pubblicazione e i risultati stanno arrivando”.La libreria lancia una sfida doppia: da un lato quella di puntare l’ottanta per cento della proposta su case editrice indipendenti e dall’altro lato quella di creare un luogo che possa essere anche vero e proprio salotto letterario. All’interno infatti ci sarà anche la sede e la redazione di Wojtek Edizione oltre che corsi di scrittura creativa, corsi di sceneggiatura, gruppi di lettura e tante presentazioni. Che dovranno avere un carattere più comunicativo e meno autoreferenziale. “Non vediamo l’ora di cominciare, noi crediamo nella lettura e nella scrittura – interviene Lucio Leone – come sostegno dell’uomo. Possono cambiare le forme di comunicazione, ma loro restano il dna del mondo”.La libreria è un atto democratico, è uno spazio dove le parole trovano posto e Wojtek ha intenzione di ribadire la necessità del racconto. Non resistenza, dunque ma forza d’urto. Dopo l’apertura il primo appuntamento sarà il 25 maggio con l’autore Sergio Lambiase che presenterà il suo “Adriana – cuore di luce”. Per l’inaugurazione saranno tanti gli scrittori presenti: Mario Gelardi, Luigi Pingitore, Emanuela Cocco, Marco Marsullo, Michele Serio, Gianni Solla, Piero Sorrentino, Giuseppe Miale di Mauro, Mario Visone, Salvatore Toscano, Luca Maiolino, Maurizio Braucci, Livia Apa, Riccardo Brun, Fabio Massimo Franceschelli e tanti altri.