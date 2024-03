«La regola di Nora», alla Feltrinelli il libro di Chiara Ingrosso

«La regola di Nora» di Chiara Ingrosso, secondo libro della nuova collana di SEM "Italian Tabloid" interamente dedicata al true crime, verrà presentato domani pomeriggio, lunedì 18 marzo alle 18, alla Feltrinelli di piazza Martiri, con la moderazione di Massimiliano Virgilio.



Il romanzo prende le mosse dalla storia vera di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, i due fidanzati leccesi uccisi dal coinquilino Antonio De Marco nel 2020.La storia vera, di cui Ingrosso come cronista si è a lungo occupata, si fonde alla fiction nel personaggio di Nora Lopez, attraverso cui l'autrice ci fa immergere in un mondo che conosce molto bene, quello del giornalismo televisivo di cronaca nera.

Da questo libro saranno inoltre tratti un podcast per Ciaopeople e una serie tv, prodotta da Cattleya.