Libri a Napoli, tutti gli appuntamenti ​proposti ad aprile da Guida editori

Sono numerose le presentazioni di libri in programma a Napoli. Nello spazio Guida in via Bisignano 11, si comincia giovedì 7 aprile alle 17:30: “La gioia della scrittura. Il giallo del libro dimenticato: un ritratto romanzesco di Michele Prisco” di Lorenza Rocco Carbone (Kairòs Edizioni). Con L’autrice intervengono Carlo Di Lieto, Ermanno Corsi. Modera Fiorella Franchini. Intervengono Annella Prisco, Giovanni Musella. Venerdì 8 aprile alle 16, al Pan (sala Di Stefano, via dei Mille 60) “Zoe-zetesis. Natura vivente e ricerca per una didattica ecodiadromica” di Fiorella Bellachioma (Guida editori). Intervengono Carmine Scafa e Ciro Raia. Sempre venerdì, ma 22 aprile, alle 18, nel Circolo Passepartout di Nola Salvatore Biazzo riceve il Premio Candelaio 2022. Nell’occasione si parla di “Grazie Ameri, a te Valenti” e “60 d.D. – Dopo Diego” (Guida editori). E ancora: giovedì 28 aprile alle 17:30, nello Spazio Guida: “Uno squillo per Josephine” di Emanuela Esposito Amato (Guida editori). Intervengono:Annella Prisco, Nino Gentile, Ida Basile. Stesso giorno, stessa ora: scuola Fratelli Maristi, via Fratelli Maristi 2 Giugliano in Campania, Patrizio Rispo con “Un pasto al sole” (Guida editori). Per tutti gli appuntamenti accesso obbligatorio con super Green Pass e mascherina Ffp2.

