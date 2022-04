Napoli città libro off, alla Camera del commercio presentata la collana «Schegge di conoscenza» di Guido Trombetti

L’itinerario culturale proposto da Napoli Città Libro OFF fa tappa nel Salone delle Grida della Camera di Commercio di Napoli. Giovedì 7 aprile, alle 17.00, il professore Guido Trombetti presenta la collana «Schegge di conoscenza» (Rogiosi Editore), di cui ha curato la direzione scientifica.

La collana è composta da quattro saggi, «Il diabete si vince a tavola», a cura di Gabriele Riccardi, con la collaborazione delle nutrizioniste Marilena Vitale e Angela Giacco e la supervisione gastronomica degli chef Gabrielle e Raffaele Cardillo; «Suggestioni Matematiche della Divina Commedia» di Guido Trombetti e Giuseppe Zollo; «Dimmi che cuore hai e ti dirò chi sei» di Maria Angela Losi; «Non siamo soli nell’universo e comunque non lo saremo mai» di Maria Aponte. Con il professore Trombetti, interverranno i curatori dei libri. Saluti istituzionali del presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, che ha concesso il patrocinio a Napoli Città Libro OFF e dell’editore Rogiosi Rosario Bianco.

Gli incontri in calendario

Lunedì 11 aprile – ore 18:00 (live streaming) – Marilù Oliva presenta «L’Eneide di Didone» (Solferino) con Vincenza Alfano, Francesca G. Marone e Alessandro Polidoro sulle pagine facebook di NapoliCittàLibro e Libreria IoCiSto. Giovedì 14 aprile - ore 18:00 - The Spark Creative Hub Alfredo Palomba presenta «Quando le belve arriveranno» (Wojtek) con Gennaro Marco Duello e Alessandro Polidoro. Venerdì 22 aprile - ore 18:00 – Gran Caffè Gambrinus Manila Nazzaro presenta «Cintura rosa di sopravvivenza» (Rogiosi) con Gennaro Marco Duello. Martedì 3 maggio - ore 18:00 – Libreria IoCiSto Salvatore Basile presenta il suo romanzo «Cinquecento catenelle d’oro» (Garzanti). Con l’autore dialogano Maurizio De Giovanni e Vincenza Alfano. Saluti di Claudia Migliore e Rosario Bianco.