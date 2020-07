Dalla disabilità al Covid, due testi per riflettere

Giovedì 30 luglio 2020 alle ore 18:30, alla libreria Raffaello di via Kerbaker a Napoli, saranno presentati contestualmente due testi: «Una vita con Gianluca» di Gianluca Fava edito da Glemart edizioni e «L’umanità nel movimento energetico tra corpo e spirito» scritto da Guglielmo De Martino ed edito da Il papavero.

I due testi si potrebbe tranquillamente dire che camminano a braccetto, perché rientrano a pieno titolo nel raggio di azione dell'Omb, Osservatorio mondiale del benessere: infatti, se il primo parla della vita di una persona con disabilità cercando di essere una testimonianza per le persone normodotate ed un ulteriore sprone per le persone con disabilità, il secondo, dando un'interessante e nuovissima lettura del Covid-19, descrive in maniera eccezionale quelle che, nel momento storico attuale, Ezio Bosso avrebbe tranquillamente definito disabilità che non si vedono.