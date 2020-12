Mann, il Calendario di Comix all'esterno del Museo e fotomontaggi in Galleria Principe di Napoli

Da domani, sul podio del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, le dodici immagini del Calendario 2021, pensato dalla Scuola di Comix per il MANN, abbelliranno il cantiere esterno al nostro Istituto.

Sempre da domani, nella Galleria Principe di Napoli e grazie alla collaborazione con il Comune della nostra città, sarà presentato un allestimento per dettagli con riproduzioni della fortunata mostra "Fuga dal Museo" di Dario Assisi e Riccardo M. Cipolla: le opere originali (o le loro riproposizioni) si potranno ritrovare nei Negozi Amici del MANN, i quaranta punti vendita del quartiere aderenti al Consorzio Centro Commerciale Museo. Per chiudere il cerchio simbolico nel nome dell'arte, i clienti dei negozi riceverranno in dono il Calendario della Scuola Italiana di Comix.

Ed, ancora da mercoledì 16 dicembre, sui canali online (coopculture.it), sarà venduto a prezzi promo (10 euro per adulti, 15 euro per famiglie di due adulti over 25 anni), l'abbonamento annuale al Museo: slogan della campagna sarà "Nel 2021, regalati un anno nella storia".

Domani mattina, alle 11, il Direttore del Museo, Paolo Giulierini, effettuerà un tour simbolico delle installazioni esterne all'Istituto.

