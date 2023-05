«Mediterraneo» alla Fondazione Sorrento la mostra con Ambrosino, Cardone, Iglesias e Sciosia

Inaugura sabato 13 maggio alle ore 18 a Villa Fiorentino a Sorrento l’esposizione MEDITERRANEO, una mostra che traccia uno schizzo di quel che è e contiene il nostro mare tra le terre.

Trenta opere per quattro artisti, Danilo Ambrosino, Alessandra Cardone, Alicia Iglesias e Vittorio Sciosia, delineano elementi che richiamano la cultura, le radici, le entità riconoscibili e svelate di questo mare-lago.

Nascono nuove rotte espressive e di ricerca artistica, richiami alla bellezza anche paesaggistica oltreché culturale, alla memoria come sostegno e passaggio consapevole verso un propositivo domani da creare, avendo come riferimento il passato da cui risucchiare ancora valore per la costruzione di un più adeguato e umano futuro.

Il Mediterraneo, culla delle civiltà, mare controverso eppure mare degli incontri e degli scambi, è luogo sperimentale di incroci culturali, religiosi, filosofici, un mare che ha visto nascere il pensiero filosofico e politico, la musica, la matematica, la lingua e la letteratura, l’arte. È il mare della ricerca, il mare della fuga, il mare dei popoli che abitano sulle sue sponde e che provano un senso di appartenenza ad un destino comune.

Begin the beguine di Alicia Iglesias

Il mare di Ulisse, Omero, dei fenici, dei greci, dei romani, dei saraceni.

Un mare liquido eppure solido di contenuti, di valori, di radici, a cui riferirsi e da valorizzare, da cui attingere.

Pompei di Vittorio Sciosia

É ciò che fanno gli artisti Danilo Ambrosino con Tesoro di luce e foglie, Alessandra Cardone con Solve et Coagula, Alicia Iglesias con Renaissance, Vittorio Sciosia con Mare nostro, attraverso opere dal forte richiamo mediterraneo.

Psyche di Alessandra Cardone

L’esposizione, promossa dal Comune di Sorrento e dalla Fondazione Sorrento, coordinata da Lo Cunto associazione di promozione sociale, ha la direzione artistica di Patrizia Varone e la direzione organizzativa a Sorrento di Carmela Somma. Resterà aperta fino a sabato 3 giugno.