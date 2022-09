Sarà presentato in anteprima il giorno di San Gennaro, il 19 settembre 2022 alle 18 presso il Cantiere 167 (Viale della Resistenza) per testimoniare il “miracolo” avvenuto nel cuore di Scampia: l’abbattimento della Vela Verde, il percorso di rigenerazione urbana e sociale che ha coinvolto l’intero quartiere ed è stato in grado di creare un ponte con l’amministrazione cittadina. Parliamo del libro – testimonianza “Siamo solo sognatori abusivi – Scampia ammaina la vela” (9791281105041 - ed. De Nigris Editori, pp. 152) scritto dall’ex assessore al Lavoro e alle Politiche Sociali del Comune di Napoli Monica Buonanno, testimone privilegiata e protagonista di parte del lungo percorso pubblico – privato che ha portato allo storico risultato dell’abbattimento della Vela Verde di Scampia.

Il libro, disponibile su prenotazione a partire dal 16 settembre 2022, in libreria e negli store online a partire dal 19 ottobre, verrà presentato in anteprima proprio lì dove tutto è iniziato: è un racconto delle Vele di Scampia come non sono mai state conosciute, del percorso storico che ha portato all’abbattimento del “mostro”, l’emozione e il coraggio di un intero quartiere che non si è arreso e ha cercato nell’Amministrazione cittadina un dialogo e una via di uscita dal degrado abitativo e sociale. Ma non solo: l’abbattimento della Vela Verde ha segnato un percorso in cui difficoltà, impegno, ascolto, lotta e speranza si intrecciano ai gangli burocratici della Pubblica Amministrazione che ha saputo attuare un modo di ripensare le politiche per il territorio partendo dal basso, dalle persone, dai bisogni del territorio.

E, proprio per non spezzare il “filo rosso” che si è creato, parte dei proventi del libro verranno donati al Comitato Vele per rinforzare progetti di sostegno sociale della comunità locale.