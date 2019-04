Napoli, attenta: sono sbarcati gli ufo nel nuovo romanzo di Di Biase

Giovedì 4 Aprile 2019, 17:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Piazza del Plebiscito, 8 dicembre 2018: “Un’astronave, un enorme insetto nero, si impossessa del cielo” per pochi minuti. Per qualche giorno, la città viene messa offline e militarizzata. Lentamente, tutto sembra tornare nella norma, ma all’ombra del Vesuvio si diffondono nuove idee e insoliti gruppi armati o religiosi: gli Scettici, i Raeliani, i Warriors, i Pacifisti Militanti.”Inizia come un articolo di cronaca il nuovo romanzo di Gennaro Di Biase, classe '83, giornalista napoletano appassionato di scrittura. Ne “Lo Sbarco”, il suo secondo romanzo pubblicato da Giuda Editori, narra di una vicenda stra-ordinaria, che si svolge interamente per le strade di Napoli, trascinando la fantasia nella cronaca, la fantascienza nella politica, il consueto nell'anomalo. Con un climax distopico ma sempre verosimile, Di Biase racconta di un ipotetico sbarco alieno, cui seguiranno guerriglie urbane, provocazioni, cortei e roghi di soldi.Di cosa si tratta? Gli appassionati di lettura potranno chiederlo direttamente all'autore sabato 6 aprilealle ore 18,00 in occasione dell'evento “Napoli Città Libro – Il Salone del libro e dell'editoria” che si svolgerà nella affascinante cornice di Caster Sant'Elmo.Gennaro Di Biase è nato il 26 settembre del 1983 a Napoli. Laureato in Lettere Moderne alla Federico II di Napoli e in Italianistica contemporanea all’Alma Mater Studiorum di Bologna, è diventato giornalista professionista nel 2012. Pubblicazioni saggistiche: Natale in Casa Cupiello, dalla Struttura Scissa all’Inversione, per “Paragrafo” (rivista dell’Università di Bergamo) e Antonio Delfini, il comico tra teologia e finzione per “Intersezioni” (il Mulino). Pubblicazioni giornalistiche: ha lavorato assiduamente come cronista per “Il Tirreno” (redazione di Pisa), per “Il Secolo XIX” (redazione di Genova) e dal 2013 per “Il Mattino” (redazione di Napoli). Pubblicazioni narrative: nel 2016 ha pubblicato il suo primo romanzo, “Confessioni di un ipocrita”, per Guida Editori. "Lo Sbarco" è il suo secondo romanzo, pubblicato con Guida Editori nella primavera 2019.