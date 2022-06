Napoli, l’arte contro la guerra nella Basilica dello Spirito Santo

La Basilica dello Spirito Santo ha aperto le porte all’arte. Domenica 12 giugno dalle 16, esposizione di un collettivo pittorico mosso alla ricerca dell’animo umano, del suo ruolo in questa società, rispondendo con immagini manifeste e collocandosi al centro delle forze distruttive e vitali con la propria presenza.

APPROFONDIMENTI IL CINEMA Bennet e Del Giudice premiate come attrici dell'anno... L'ARTE Elvira Carrasco presenta a Sorrento il progetto «Faces Project... IL PREMIO Premio Cimitile al via con l'inaugurazione della mostra...

Il fil rouge della mostra sarà “tra guerra e pace”, tema costante nella storia, che ha da sempre ispirato gli artisti. Un evento brutale e disumano come la guerra, che porta distruzione, morte e violazione di ogni diritto umano non può che essere combattuto con coesione attraverso la creatività. Ed è così che l’arte assume un ruolo salvifico. La Cultura è nel presente. Seguirà un concerto dell’Orchestra da camera I Virtuosi Napoletani. L’evento è gratuito ma sarà gradita un offerta che andrà in donazione alla Basilica. A cura di Beatrice Del Guercio, direzione artistica Francesca Strino.