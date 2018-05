Napoli, apre la casa museo ​della Fondazione Circolo Artistico Politecnico

Domenica 13 Maggio 2018, 13:19 - Ultimo aggiornamento: 13-05-2018 13:19

Domani pomeriggio alle 18 si inaugura ufficialmente la casa museo della Fondazione Circolo Artistico Politecnico. La prestigiosa sede di Palazzo Zapata a piazza Trieste e Trento, riservata fino a qualche tempo fa solo agli iscritti al circolo, sarà aperta al grande pubblico che potrà visitarla. Il museo sarà aperto dal martedi al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il costo del biglietto sarà di 5 euro con particolari agevolazioni per i ragazzi. Inoltre, è inserito nel circuito Atrecard, Databenc e SBN e sono in programma accordi con le scuole per poter realizzare laboratori durante le visite degli alunni, che saranno completamente gratuiti.Il Museo è stato realizzato con le opere - 600 dipinti, 4.000 volumi, 80 sculture e una fototeca con più di 5.000 fotografie - raccolte in 130 anni di storia dai soci che hanno deciso di metterle a disposizione della città e dei turisti.Durante la serata sarà presentato anche il catalogo scientifico delle opere della prestigiosa collezione della Fondazione: Storia, Arte, Città – Le Collezioni della Fondazione Circolo Artistico Politecnico – Napoli (Guida Editori), curato da Isabella Valente. Tra le mura di Palazzo Zapata si svolgono anche molte attività sociali come la scuola di pianoforte gratuita per i giovani dotati della passione e predisposizione giusta, le cui famiglie non hanno la possibilità di sostenere i costi degli studi privati.