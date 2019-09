Napoli Expo Art Polis, 70 artisti al Pan

Domenica 8 Settembre 2019, 11:34

Mancano pochi giorni al Napoli Expò Art Polis, l’appuntamento annuale con l‘arte declinata da oltre 70 artisti in una pluralità di linguaggi, sotto la comune influenza del Mediterraneo. Tema dell’edizione 2019, in linea con un’attualissima esigenza di amore e apertura verso il prossimo, è: Mille colori, la città dell’accoglienza. Ad aprire la V^ edizione della rassegna curata da Daniela Wollmann, che inaugura sabato 14 settembre ore 16.30 negli spazi del PAN/ Palazzo Delle Arti di Napoli, occupando tutto il secondo piano, sarà la presentazione in anteprima assoluta del corto-omaggio dedicato al grande scultore Vincenzo Gemito, Q1191 GEMITO NAPOLI, a cura di Identità Insorgenti, per ricordarlo a 90 anni dalla sua scomparsa. Il video sarà proiettato in loop per tutto il periodo della rassegna, in una sala appositamente dedicata. Alla presentazione saranno presenti gli attori e i discendenti dell’artista. A seguire, alle ore 18, ospite il cantautore Marco Fasano che arricchirà l’evento con il dolce sound della sua musica.Domenica 15 prosegue il week end di apertura, alle 11.30, con un duo d’eccezione: sassofono e voce di Marco Zurzolo e Francesca Zurzolo, emozioni assicurate. il percorso espositivo sarà affiancato da performance musicali, artistiche, coreutiche, inviti alla lettura e tanti altri magici incontri nell’ambito del Salotto “Napoli con...”, voluto dalla curatrice e da Luigi Necco al quale sarà dedicato anche un pomeriggio nel mese di ottobre, con la proiezione di un video. Si esibiranno, tra gli altri: il 23 settembre Grazia Di Michele; il 26 Rosalia Porcaro; il 16 ottobre Ginevra e Virginia De Masi ballet su note di Claudio & Diana; il 19 ottobre performance di Manuela Vaccaro. Gran finale il 9 novembre con Lucia Cassini. La manifestazione artistica è organizzata dall’associazione culturale RivoluzionART/CreativiATTIVI in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli. Di rilievo la collaborazione con Radio LDR, media partner ufficiale dell’evento, che sarà presente durante la rassegna con la diffusione sui propri canali.LDR è da anni è impegnata in attività socio-culturali, con uno sguardo attendo alle categorie più deboli.Un’intera sala sarà dedicata a Gualtiero Passani, ultimo tra gli allievi di Pablo Picasso ancora in attività. Infine, un mini percorso dedicato ai non vedenti con tre opere multisensoriali (tattili e olfattive) a cura di Ambrogio Bosco e Antonio Del Prete, innovatori in questo settore.Napoli Expò Art POLIS aderisce alla Giornata Internazionale del Contemporaneo, organizzata dall’associazione AMACI, che avrà luogo il 12 ottobre.Info e contatti: Daniela Wollmann - danielawolmann08@gmail.com - cell. +39 335 8789202