Napoli, il Madre per la Giornata Internazionale dei Musei 2021 punta sul reinventarsi

Il Madre partecipa alla Giornata Internazionale dei Musei 2021, organizzata a livello mondiale da ICOM ogni anno dal 1977, selezionando di volta in volta un tema specifico: per quest’anno, quello scelto è «Il futuro dei musei, rigenerarsi e reinventarsi».

Per questa occasione, la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee / museo Madre ha voluto rinnovare la collaborazione con il Gruppo FAI ponte tra culture – Napoli: proprio il 18 maggio, simbolicamente, partirà un nuovo percorso rivolto a cittadini di origine straniera, finalizzato alla formazione di mediatori artistico-culturali che possano condurre percorsi di visita guidati, nelle loro lingue-madre, alla collezione permanente del museo d’arte contemporanea e, in futuro, alle mostre temporanee. Il percorso formativo rappresenta un’occasione concreta per il perseguimento di uno degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) individuati nell’edizione 2021 della Giornata Internazionale dei Musei, “Città e comunità sostenibili”.

Ancora il 18 maggio, sul sito del museo sarà pubblicato il corto Mendini Proust, la cui regia, fotografia e montaggio sono firmati da Emilio Tremolada. Una produzione design[in]video, che resterà disponibile per la visione per l’intera giornata, in cui viene ripercorsa la creazione dell’iconica poltrona Proust attraverso la voce e il racconto in prima persona del designer milanese, a cui è dedicata la mostra Alessandro Mendini piccole fantasie quotidiane, visitabile fino al 7 giugno 2021.