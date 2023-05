Palazzo Reale Napoli, red carpet e ingresso gratuito per il ponte del 2 giugno

Il Palazzo Reale di Napoli nel primo weekend del mese di giugno accoglie i suoi ospiti sul red carpet. I visitatori, infatti, sono guidati da un nuovo tappeto rosso che indica il percorso dell’Appartamento Storico e accolti a corte con tutti gli onori. Ma in questo lungo weekend di giugno sono anche previste due giornate con ingresso gratuito. Come per tutti i musei statali, infatti, è previsto l’ingresso gratuito sia venerdì 2 giugno, Festa della Repubblica, sia il 4 giugno, prima domenica del mese, con accesso sarà dalle 9.00 alle 20.00 e con ultimo ingresso alle 19,00.

Chi visiterà il Palazzo il 2 giugno, avrà la possibilità di assistere a Piazza del Plebiscito alla cerimonia dei festeggiamenti del 77° anniversario della Repubblica Italiana al termine della quale il battaglione interforze passerà all’interno di Palazzo Reale. L’iniziativa del Ministero “Domenica al Museo” che prevede l’accesso gratuito in tutti i musei d’Italia coinciderà con l’ultima giornata di campionato e i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, in Piazza del Plebiscito.

A Palazzo Reale, da domenica, su iniziativa di Coopculture, sarà distribuito il biglietto celebrativo da collezione con il murale di Maradona nei Quartieri Spagnoli e tanto amato dai turisti e dai napoletani.

Infine, questo ponte di giugno sarà preceduto, giovedì uno da una "serata aperitivo" nel Giardino Romantico fino alla mezzanotte.