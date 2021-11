Napoli, al Pan si presenta il libro «Peregrini» di Giovanni Cardone: la riscoperta dei culti del Mezzogiorno

Martedì 9 Novembre presso la Sala Di Stefano alle ore 16.30 del PAN Palazzo delle Arti di Napoli sarà presentato il volume “Peregrini. Cammino alla scoperta dei culti, dei riti e dei rituali del Mezzogiorno” edito da Santelli Editore Milano a cura di Giovanni Cardone e in Collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli. Il Volume è una raccolta di saggi sui culti e i miti del Meridione, provenienti dalle fonti più autorevoli che hanno trattato questo tema. Cardone funge dunque da guida in questo sfaccettato cammino all’interno della storia e dell’identità spirituale del sud del nostro Bel Paese. L’obiettivo dell’opera è infatti quello di mettere in risalto e divulgare alcuni tra i più interessanti aspetti della cultura meridionale. Motivo per cui i saggi al suo interno non raccontano solo i fenomeni più famosi, ma anche quelli meno conosciuti. Il lettore pertanto è condotto in un viaggio che fa tappa nei più interessanti luoghi, geografici e simbolici, del Sud Italia. L'aspetto più importante del libro è l’ampiezza enciclopedica: è un volume che riunisce culti e riti di tutto il Meridione, ogni tradizione è trattata attraverso uno studio e un’analisi di molteplici aspetti: storico, sociologico, antropologico e così via. Il racconto scientifico-divulgativo che si sviluppa nelle sue pagine dà quindi vita a un testo unico nel suo genere, totalmente assente nel panorama editoriale italiano. Il volume curato da Cardone è frutto di un’ampia collaborazione tra i più grandi saggisti del panorama accademico e giornalistico italiano, tra cui le autorevoli voci accademiche di Giuliana Albano, Giuseppe Michele Gala, Patrizia Manzo, Giorgio Otranto, Rosario Pinto e Marco Scarfiglieri. Mentre a livello giornalistico spiccano nomi come Salvatore e Marco Perillo.

Biografia di Giovanni Cardone Saggista, Storico dell’Arte, Critico d’Arte, Napoli 1971 ha studiato presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli con i seguenti docenti: Aldo Masullo, Amalia Signorelli, Maria Antonietta Picone, Emilio Gentile e infine si è perfezionato con lo Storico dell’Arte Claudio Strinati . E’ docente presso di Storia dell’Arte Moderna e Contemporanea presso istituzioni universitarie, accademiche e di alta formazione. Attualmente collabora con l’Istituto delle Scienze e del Patrimonio Culturale Centro Nazionale di Ricerca – C.N.R. E’ Direttore Artistico del Dizionario Enciclopedico di Storia dell’Arte Moderna e Contemporanea presso l’Università Svizzera Italiana. Nel 2014 diviene Accademico Onorario Università Svizzera Italiana, mentre nel 2015 gli viene conferita la Laurea Honoris Causa in Storia dell’Arte presso l’Università Svizzera Italiana, dove è membro del Senato Accademico. Ha diretto importanti gallerie pubbliche di arte contemporanea ed ha svolto attività di ricerca e di studio in contesti accademici e in istituzioni universitarie e di alta formazione . Collabora con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli con l’Archivio Storico Diocesano di Napoli, Centro Studi Storici Cola d’Alagno e con MAV – Museo Archeologico Virtuale di Ercolano. Ha prodotto, nel tempo, ricerca storiografica e critica su molti temi storico – artistico , tra cui: la Pittura e la Scultura del primo Novecento e del secondo Novecento, sulla figura di Caravaggio e dei caravaggisti a Napoli tra cui : Mattia Preti, Massimo Stanzione, Luca Giordano e Domenico Antonio Vaccaro. E in particolar modo sulla pittura Vesuviana e di Torre del Greco nei secoli XVII – XVIII e sulla pittura e scultura del primo e secondo Novecento. Poi ho dedicato, peraltro, interesse spiccatamente monografico a temi come la Poesia visiva, nonché ad aspetti specifici dell’arte contemporanea come il Futurismo, il Surrealismo, l’Iperrealismo, l’Astrattismo, l’Espressionismo, il Cubismo, il rapporto tra Astrattismo e Futurismo e le Riviste del primo Novecento. Ricerche monografiche ha dedicato a contesti e personalità dei secoli passati, in contesti di ricerca sia Universitari che di Alta Formazione tra cui: Massimo Stanzione, (sec. XVII) , Luca Giordano (sec. XVII) Domenico Antonio Vaccaro (sec. XVIII). Giacomo Balla ( sec. XX) ,Gino Severini (sec. XX) , Giorgio De Chirico ( sec. XX) e Umberto Boccioni ( sec. XX). Ha dedicato, inoltre, specifici interventi di indagine critico-storiografica al movimento di ‘De Stijl’ (sec. XX), a V. Kandinskij (sec. XX), Mondrian ( sec. XIX), Neoplasticismo ( sec. XX), La Scultura del secondo dopoguerra ( XX ), Un’analisi sull’arte Povera ( sec.XX), Le avanguardie napoletane da Renato Barisani ad Augusto Perez ( sec.XX), Gillo Dorfles e Bruno Munari (sec. XX), MAC- Movimento Arte Concreta ( sec. XX).

E’ autore di numerosissimi volumi monografici dedicati a personalità dell’arte contemporanea ed è stato curatore di numerosissimi eventi espositivi, congressuali e di convegni. Ha collaborato e collabora tuttora con numerose riviste e quotidiani con articoli e saggi, storici e critici. Ha scritto di recente Astrattismo e Futurismo Idee per un rinnovamento della ricerca artistica dell’esordio del ‘900, Valori Plastici e il Clima di Ritorno all’Ordine in collaborazione con lo Storico dell’Arte Rosario Pinto, editi da Printart Edizioni Salerno. In qualità di Storico scrive per la Rivista Storica «Nuovo Monitore Napoletano» la quale collabora con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, Archivio Storico Diocesano di Napoli e Società Napoletana di Storia Patria ha scritto tantissimi articoli sulla Rivoluzione Francese del 1789 e sulla Rivoluzione Napoletana del 1799 sui vari personaggi che hanno animato le gesta: Gaetano Filangieri e i problemi dell’educazione (anno 2016), Osservazione sul totalitarismo di Rousseau ( anno 2018), Giambattista Vico : Corsi e ricorsi storici ( anno 2015), Voltaire,commento sullo “Spirito delle Leggi” ( anno 2014). Ha scritto un saggio La Rivoluzione Rimandata- Storie e Avvenimenti dell’Illuminismo Napoletano nella Rivoluzione Napoletana del 1799 Edito da Prospettiva editrice.

Da sempre si è occupato di antropologia culturale ed essendo uno studioso di tradizioni popolari in qualità di saggista ha scritto Riti e Rituali a Napoli, in Campania e nel Sud Italia edito da Prospettiva editrice, mentre per Santelli editore ha curato il volume enciclopedico Peregrini. Cammino alla scoperta dei culti, dei riti e dei rituali del Mezzogiorno oltre ai miei saggi traviamo quelli di Giorgio Otranto, Patrizia Manzo, Pietro Angelini, Rosario Pinto, Giuliana Albano, Giuseppe Michele Gala, Simona Maggiorelli e tanti altri.