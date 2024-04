«Premio Ornella Vittorioso» a Ilaria De Cristofaro, martedì la cerimonia

È stato assegnato ad Ilaria De Cristofaro, con la tesi sperimentale in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale presso l’Università Federico II Di Napoli, il prestigioso Premio Ornella Vittorioso, indetto dall’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania, giunto alla sua II edizione.

Martedì 23 aprile si svolgerà la cerimonia di premiazione, alle 10 nella Sala Conferenze del Dipartimento di Scienze Chimiche, presso il complesso universitario di Monte S.

Angelo a Napoli.

All’evento, patrocinato dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli e dall’Università Federico II di Napoli e dal Dipartimento di Chimica e Biologia dell’Università degli Studi di Salerno prenderanno parte la Presidente dell’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania,Rossella Fasulo, anche presidente della Commissione Pari Opportunità della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e il Direttore del Dipartimento di Chimica che ospita la manifestazione, Luigi Paduano e la Concetta Giancola, Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità dell’Università partenopea e Ilaria Perrelli, Presidente della Consulta regionale per la Condizione della donna della Regione Campania.

Al bando, pubblicato il 19 febbraio scorso hanno risposto 15 tra laureate da non più di due anni e laureande. Tra tutti i lavori esaminati dalla Commissione valutazione bando Ornella Vittorioso, è stata scelta la tesi dal titolo: «Caratterizzazione chimico fisica e strutturale di formulazioni tricologiche modello e dei loro film su interfacce solide». Lavoro incentrato su formulazioni cosmetiche innovative, ma con un minore impatto ambientale sulla salute umana.

Il Premio dedicato ad Ornella Vittorioso, giovane Dott.ssa in Chimica scomparsa prematuramente 6 anni fa, è realizzato anche con il supporto del laboratorio Asaqua ed è l’epilogo del percorso avviato durante la settimana dedicata Stem, in cui l’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania, attraverso la sua Presidente, ha realizzato diverse iniziative per favorire e valorizzare l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di competenze nell'ambito delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche.

L’obiettivo di questo riconoscimento in particolare, è quello di favorire il diritto allo studio e la parità di genere nel settore scientifico-tecnologico, con il coinvolgimento di più soggetti: dal mondo della scuola a quello degli ordini professionali per finire alle imprese.

I dati del 2024 riportano una percentuale femminile di iscritte all’Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Campania del 47%, segno evidente di una importante componente in questo ambito professionale con una percentuale maggiore nell’area chimica che in quella fisica.

«Abbiamo il dovere di valorizzare il potenziale femminile nelle professioni Stem, a partire dalla formazione scolastica ed universitaria delle giovani donne – fa sapere la presidente Rossella Fasulo. Il Premio Ornella Vittorioso è uno degli strumenti con cui ci impegniamo ad incentivare sempre più giovani studentesse a credere in un futuro in questo ambito professionale con un background Stem».