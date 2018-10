Nasce a Massa Lubrense il presepe con i volti dei parrocchiani

Lunedì 15 Ottobre 2018, 13:59

MASSA LUBRENSE - Un presepe, realizzato secondo lo stile del Settecento napoletano, in cui le statuine portano i volti dei residenti: è la singolare iniziativa lanciata a Sant'Agata sui due golfi, frazione collinare di Massa Lubrense, in penisola sorrentina. Promotore è un gruppo di amanti di questa tradizione che, in vista di Natale, è già pronto a commissionare la realizzazione dei "pastori" a un artigiano di via San Gregorio Armeno, la strada del centro storico di Napoli famosa in tutto il mondo proprio per la presenza di rinomate botteghe di maestri di arte presepiale.Le statuine avranno dimensioni variabili tra 18, 25, 30 e 35 centimetri e saranno realizzate a spese dei santagatesi che vorranno vedere il proprio volto tra la capanna col Bambinello, la taverna coi giocatori di carte e gli altri ambienti che tradizionalmente compongono il presepe settecentesco napoletano. Le stesse statuine resteranno di proprietà dei committenti che, tuttavia, dovranno consegnarle ai primi di dicembre di ogni anno per consentire l'allestimento del presepe; a fine gennaio, invece, saranno restituite ai proprietari. Per far sì che gli artigiani napoletani portino a termine l'opera, gli interessati dovranno fornire una propria foto a figura intera e un primo piano.Un'iniziativa senza precedenti, almeno in penisola sorrentina, terra dove la tradizione del presepe napoletano è assai radicata e vanta numerosi esponenti apprezzati in tutto il mondo. Ogni anno sono decine le opere che rappresentano la Natività e che, esposte in luoghi pubblici o proprietà private, richiamano l'attenzione e suscitano lo stupore dei turisti provenienti da ogni parte del mondo.