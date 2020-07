Capri insolita e segreta, passeggiate guidate nella storia dell'isola azzurra

Partirà da questo sabato primo agosto la rassegna di itinerari guidati nella storia dell'isola dal titolo: “Capri insolita e segreta”. Percorsi inusuali, con il patrocinio della Città di Capri e dell'assessorato alla cultura, che si propongono di far conoscere agli ospiti capresi alcuni luoghi tradizionalmente poco frequentati dal turismo di massa ma che rappresentano vere preziosità del patrimonio culturale e monumentale dell'isola azzurra.



Si inizierà sabato 1 agosto con la passeggiata tematica “Gli inglesi a Capri” riscoprendo luoghi dove nel tempo hanno vissuto artisti e letterati anglosassoni ma anche quanto avvenuto con la dominazione inglese di inizio ottocento. Il 22 agosto un interessante itinerario nei luoghi della Capri Medioevale puntando l’attenzione sulla stagione della peste del 1656. Sabato 29 la passeggiata sarà dedicata al poeta cileno Pablo Neruda e al suo seppur breve e intenso rapporto con l'isola. Il 5 settembre invece la passeggiata porterà alla scoperta dell’Isola prima dei Cesari, attraverso la semisconosciuta stagione delle colonizzazioni prima del passaggio di Augusto e di Tiberio.



Il progetto di Luigi Lembo è stato realizzato con la collaborazione di guide turistiche autorizzate locali nel severo rispetto delle norme anticovid, con percorsi completamente esterni, numero limitato di partecipanti e appositi supporti forniti ai partecipanti. La guida del primo itinerario sarà Giorgio Faiella. L’organizzazione tecnica della rassegna è a cura di Capri Prestige, per prenotazioni è necessario contattare l’ufficio Informazioni dell’Azienda Turismo di Capri in Piazza Umberto 0818370686.



