Capri, partita Nazionale cantanti: in campo anche Sal Da Vinci

lI cuore di Capri batte per la cooperativa sociale onlus Litografi Vesuviani. Martedì 23 aprile sarà un giorno di grandi emozioni. La Nazionale Cantanti e la rappresentativa Pazzi per Capri hanno già segnato il loro gol ed annunciano il tutto esaurito per l’evento “Il grande Cuore di Capri”.

La Nazionale Cantanti scenderà in campo con i suoi campioni della solidarietà sotto la guida del socio fondatore e allenatore Sandro Giacobbe e con la direzione tecnica di Lucariello, capostipite del rap napoletano e da sempre impegnato nel sociale. La formazione di Pazzi per Capri avrà al timone Stash dei The Kolors e Rudy Petrelli, attuale direttore tecnico del settore giovanile dell'Asd Anacapri.

Alla presentazione in programma martedì 23, poche ore prima della gara, interverranno il sindaco di Capri Marino Lembo, il presidente della cooperativa sociale Litografi Vesuviani Ornella Scognamiglio, la madrina Claudia Gerini, il presidente di Givova Giovanni Acanfora, il direttore del Grand Hotel Quisisana Adalberto Cuomo, il presidente della Nazionale cantanti Enrico Ruggeri e Sal Da Vinci. All’incontro sarà presente anche il dottor Pasquale Saviano, direttore del Dipartimento di salute mentale dell’ASL Napoli 3 Sud. Modererà Diletta Acanfora.

In campo verrà schierato il tridente composto dal presidente e capitano Enrico Ruggeri, dal vice presidente e terzino sinistro Paolo Vallesi e Bugo, presiederà la porta Sergej e un probabile 4-3-3 con all’attacco il bomber Moreno, che ha di recente toccato quota 189 reti, e Il Tre che dal suo debutto con la Nazionale cantanti, ha già messo a segno numerose reti, tra cui ricordiamo i sei gol realizzati alla Partita del Cuore di Rimini.

Questa la lista degli artisti a disposizione dei due allenatori:

Enrico Ruggeri, Paolo Vallesi, Bugo, Il Tre, Moreno Donadoni, Sergej Sacky, Maninni, Bnkr44, LDA, Aka7even, Cricca, Antonio Orefice, Virginio, Kid Lost ,Moreno Conficconi, Francesco Da Vinci, Diego Maradona Junior, Ubaldo Pantani, Sal Da Vinci, Fabio Galante, El Matador, Vincenzo Capua, Maraniello (il cantautore maratoneta), Ale Bolide, Abacuccio, JeleCrois, Stefano Masciarelli, Gianluigi Lembo, Nino Florio, Enzo Scarfato, Federico Ruggiero, Vincenzo Esposto e Marco Fiory.