Gli ex Napoli Iezzo, Santacroce e Sosa in campo per i morti sul lavoro

Uno show artistico-sportivo per sensibilizzare l’attuale e delicato tema della tutela sul lavoro: l’appuntamento è per venerdì 22 marzo (ore 9) allo stadio “Menti” di Castellammare di Stabia, che sarà teatro dell’evento “Un calcio agli infortuni sul lavoro” che culminerà nella partita di beneficenza tra la Nazionale attori 1971 e l’Associazione giovani consulenti del lavoro. Un progetto per sensibilizzare giovani e studenti sulle tematiche legate alla sicurezza sul luogo del lavoro e per supportare le famiglie vittime di morti bianche (il ricavato della manifestazione verrà devoluto al finanziamento di borse di studio destinate ai figli dei lavoratori deceduti sul posto di lavoro).

Lo show artistico-sportivo, diretto da Giorgio Bruno, vedrà la partecipazione degli ex calciatori azzurri Gennaro Iezzo, Sosa e Fabiano Santacroce, della medaglia olimpica di scherma Diego Occhiuzzi, dei cantanti Gianluca Capozzi, Mr.Hyde ed Emiliana Cantone, oltre che di Diego Sommaripa, Giuseppe Romano, Mino Faravolo, dell’associazione teatrale “I senza nome”, di Ernesto Lama, Emanuel Ceruti e Renato Biancardi.

L’evento è organizzato dall’Associazione nazionale giovani consulenti del lavoro con il Patrocinio di Inail, Ministero del lavoro, Enpacl, Regione Campania, Asl Napoli 3, Coni e Universiadi Torino 2025, Ordine dei consulenti del lavoro.

morti-sul-lavoro