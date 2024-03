Byron Janis, morto uno dei più grandi pianisti del XX secolo: chi era, dalla lunga carriera alla malattia

È morto a 95 anni Byron Janis, considerato a livello internazionale come uno dei più grandi pianisti del XX secolo. Il musicista era celebre per le sue interpretazioni di spicco del repertorio romantico e per la scoperta di copie manoscritte di due valzer di Fryderyk Chopin. Janis si è esibito sei volte alla Casa Bianca davanti a quattro presidenti in carica e tra i suoi riconoscimenti figurano il titolo di Comandante della Legione d'Onore della Repubblica francese, il Grand Prix du Disque, la Stanford Fellowship di Yale e la medaglia d'oro della Società Francese per l'Incoraggiamento del Progresso (è stato il primo musicista a ricevere questa onorificenza).

Le origini

Nato a McKeesport, nello Stato della Pennsylvania, il 24 marzo 1928 da genitori ebrei di origine russa e polacca, Byron Janis all'età di 15 anni fece il suo debutto con la Nbc Symphony Orchestra di Arturo Toscanini e l'anno successivo fu scelto dal leggendario pianista Vladimir Horowitz come suo primo allievo.

La carriera

Nel corso di una carriera durata ben 85 anni, Janis ha coperto ha eseguito i principali concerti per pianoforte di Chopin, Mozart, Rachmaninoff, Liszt e Prokofiev. Durante il periodo della Guerra Fredda, Janis è stato il primo artista americano scelto per partecipare allo scambio culturale del 1960 tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. In seguito, è stato il primo pianista americano ad essere invitato a tornare a Cuba, 40 anni dopo la sua precedente esibizione. Nel 1967 Janis scoprì due inediti manoscritti di valzer di Chopin in un archivio in Francia e successivamente ne trovò altri due mentre insegnava all'Università di Yale. Emi ha pubblicato la sua Chopin Collection nel 2012.

La malattia

La sua brillante carriera è stata minacciata dall'artrite. All'inizio degli anni Settanta Janis provava dolore e rigidità durante le sue esibizioni a causa di un'artrite psoriasica a entrambe le mani e ai polsi. Dopo la diagnosi, nel 1973, Janis ha mantenuto il suo programma di concerti e il suo regime di cinque ore di prove giornaliere. Ha iniziato a parlare della sua artrite solo nel 1985, quando Nancy Reagan annunciò la sua nomina ad Ambasciatore nazionale delle arti per la Fondazione Artrite dopo un concerto alla Casa Bianca. Ma il continuo deterioramento delle sue articolazioni, in particolare del pollice sinistro, rendeva straziante anche solo toccare la tastiera. Quando, nel 1990, un intervento chirurgico gli lasciò il pollice leggermente più corto, ma abbastanza da compromettere la sua capacità di eseguire alcuni dei tratti richiesti nei grandi capolavori romantici, entrò in depressione. Janis si ritirò dal palcoscenico dei concerti - temporaneamente - e si dedicò alla scrittura di canzoni. A metà degli anni Novanta Janis è tornato a esibirsi, dapprima con caute, con brevi esibizioni in occasione di concerti di beneficenza.

La scomparsa

Il musicista si è spento lo scorso 14 marzo all'età di 95 anni presso il Mount Sinai Hospital di New York. A darne notizia è stata la moglie Maria Cooper Janis, figlia dell'attore due volte premio Oscar Gary Cooper. «Ho avuto il privilegio, per 58 anni, di amare e di essere amata non solo da uno dei più grandi artisti del XX secolo, ma anche da un essere umano eccezionale che ha portato il suo talento ai massimi livelli», ha dichiarato la donna in un comunicato.