Addio a Steve Harley, il cantante di «Make Me Smile (Come Up and See Me)»

Steve Harley, frontman del gruppo rock britannico Cockney Rebel, è morto all'età di 73 anni. La sua canzone più conosciuta è «Make Me Smile (Come Up and See Me)», che raggiunse il primo posto in classifica nel 1975. Il musicista inglese era ancora in tournée fino al dicembre scorso, ma ha annullato le date dei concerti successivi per sottoporsi a un trattamento per il cancro. La sua famiglia ha dichiarato che Harley è «deceduto serenamente a casa», aggiungendo: «Sappiamo che mancherà moltissimo alle persone di tutto il mondo». Harley, nato a Londra il 27 febbraio 1951, viveva a Ipswich, al confine tra Essex e Suffolk con la moglie Dorothy, dalla quale ha avuto due figli, Kerr e Greta. La sua famiglia era al suo fianco al momento dell'addio.

I Cockney Rebel sono stati attivi dal 1972 al 1977, poi di nuovo per due brevi periodi di reunion prima di un ritorno definitivo nel 1996, anche se per la maggior parte di quel periodo sono stati effettivamente un progetto solista di Harley.