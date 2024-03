Alla Reggia di Portici la seconda edizione della Fiera dell'Orologeria Campana

Il 25 e 26 maggio 2024, un'atmosfera di magia avvolgerà la reggia di Portici, in occasione de La Fiera dell'Orologeria Campana, curata da Mariano De Martino. L'evento, che unisce storia, eleganza e innovazione nel mondo dell'orologeria, si distingue per la location.

La partecipazione istituzionale locale, con il Comune di Portici, l'Associazione Artigiani e Imprese di Caserta e le istituzioni del comune di Napoli, conferisce un sostegno significativo, rendendo l'esperienza ancor più avvolgente. La curatrice del Premio Carolina Bonaparte Murat,Olga Ricciardi, con il suo omaggio alle figure femminili nell'orologeria, aggiunge un tocco raffinato di riconoscimento alle abilità tecniche, gestionali e artistiche delle donne nel settore.



La copertura digitale su YouTube, TikTok e Instagram condividerà storie e achievement delle donne, amplificando l'eclettica bellezza dell'evento. Il patrocinio del Comune di Portici e dell'Ateneo di Agraria della Federico II sottolinea il supporto istituzionale e accademico, conferendo un'importanza unica a questo incontro straordinario.

Con l'anticipazione delle attività e degli incontri, La Fiera dell'Orologeria Campana si presenta come un'opportunità unica nel suo genere. L'impegno di Mariano De Martino e la sua visione promettono un connubio perfetto tra storia, eleganza e innovazione nel magico mondo dell'orologeria.

Infine, per aggiungere un tocco di fascino e nostalgia alla manifestazione, durante La Fiera dell'Orologeria Campana, il 26 maggio, si terrà un raduno di auto storiche in collaborazione con auto moto Club Napoli Nord.