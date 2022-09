Palazzo Reale di Napoli, da ottobre tornano le aperture serali al costo di 2 euro

Nell'ambito dei progetti di valorizzazione 2022, il Palazzo Reale di Napoli organizza nei mesi di ottobre e novembre l’iniziativa «Un sabato da Re» che prevede l’apertura straordinaria serale al pubblico dalle ore 20.00 alle 23.00 al costo ridotto di 2 euro. La prima data, il 1° ottobre, è stata scelta in coincidenza con la rassegna «Campania Libri Festival della lettura e dell’ascolto» che si svolgerà nei porticati del Palazzo dal 29 settembre al 2 ottobre 2022. Sarà un fine settimana intenso anche in previsione dell’apertura gratuita, il 2 ottobre, per l’iniziativa ministeriale «Domenica al Museo», durante la quale sarà possibile visitare l’Appartamento Storico dalle 9.00 alle 20.00. Le aperture avranno cadenza quindicinale e, quindi, il Palazzo Reale aprirà le porte anche il 15 e il 29 ottobre, mentre le date scelte per i mesi di novembre sono il 5 e il 19.

Quest’estate l’iniziativa delle aperture serali ha riscosso un notevole successo, facendo registrare un numero di visitatori che ha di poco superato le 8.000 unità nei mesi di agosto e settembre, durante i quali sono state effettuate sei aperture straordinarie serali con l’iniziativa «Venerdì a Palazzo». Durante le aperture serali resteranno chiusi al pubblico il Giardino Romantico e la Galleria del Tempo, visitabili durante i consueti orari e giorni di apertura. Non sarà possibile prenotare il biglietto per l’iniziativa “Un sabato da Re”, che sarà acquistabile direttamente a Palazzo Reale, in Piazza del Plebiscito.