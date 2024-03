Pasquetta ai Grandi Giardini Italiani, appuntamento al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Torna a Pasquetta, lunedì 1° aprile, il consueto appuntamento con il meraviglioso mondo dei giardini, firmato Grandi Giardini Italiani. Giunta alla 27° edizione, la Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani è l'evento dedicato ai bambini in età scolare (6-10 anni) per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all'immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nei giardini del circuito.

All’ingresso dei giardini, i partecipanti riceveranno una mappa con cui poter svolgere il gioco.

Grazie alle domande poste durante la caccia al tesoro, i più piccoli saranno stimolati a capire le principali caratteristiche della vita delle piante e le curiosità storiche e artistiche dei giardini. Ai bambini che completeranno il percorso, verrà consegnato l’attestato di piccolo botanico Grandi Giardini Italiani.

Sul sito di Grandi Giardini Italiani è presente la scheda evento per ciascuno dei giardini dove si svolgerà quest’anno la Caccia al Tesoro Botanico, in Campania si svolgerà al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli.