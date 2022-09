Premio Malafemmena, testimonial Antonio Careca: Mario Autore e Susy Del Giudice tra i premiati

Sarà l’ex calciatore Antonio Careca il testimonial della diciottesima edizione del Premio Malafemmena. Il riconoscimento, ideato dalla giornalista Barbara Carere e dall’ex calciatore Giuseppe Della Corte e organizzato dalla B&G art event communication, gode del patrocinio del Comune di Napoli ed è supportato da Elena Anticoli De Curtis, nipote del Principe della Risata.

«Siamo davvero emozionati per l’arrivo di Careca soprattutto perché interverrà alla serata anche Corrado Ferlaino ed entrambi sono contenti di rivedersi. – ha commentato Carere - Il premio Malafemmena dedicato a Totò è l’unico riconosciuto dalla famiglia De Curtis. Quest’ anno abbiamo una responsabilità maggiore perché Liliana non c’è più e abbiamo un impegno prima morale e poi affettivo di ricordare il suo papà come lei desiderava».

La cerimonia di conferimento si terrà il prossimo 13 settembre e sarà ospitata dal Jamming dove ad aprire la serata ci sarà Gianni Fiorellino che intonerà live proprio la canzone scritta da Totò, “Malafemmena”. Tra i premiati: il cantautore Erminio Sinni, i cantanti Povia e Anna Capasso e gli attori Giovanni Esposito, Mario Autore e Susy del Giudice e l’inviata di Striscia la notizia, Rajae Bezzaz. Madrina dell’evento, l’attrice di Un posto al sole, Sara Ricci. A ricevere il riconoscimento tanti altri nomi del mondo della musica e della cultura ancora top secret.