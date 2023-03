«Primo Scoop» il romanzo del giornalista Leandro Del Gaudio presentato a Napoli

Martedì 14 marzo, alle 17.30, nella sala del Circolo Canottieri Napoli, verrà presentato il romanzo, Primo Scoop (Rogiosi editore), del giornalista del Mattino, Leandro Del Gaudio.Da notizia di reato a notizia giornalistica: quale sintesi possibile? Le inchieste giudiziarie nell’era dei social media, tra diritto-dovere di informazione e rispetto del segreto istruttorio al centro del dibattito tra giuristi ed esperti di comunicazione, che si confronteranno partendo dallo scritto di Del Gaudio su temi di forte attualità.

Quando è possibile dare una notizia? Quale è il punto di incontro possibile tra riservatezza e rilevanza del fatto? Sono le domande su cui ragionare anche alla luce dell’attualità del dibattito in materia di intercettazioni e di comunicazione giudiziaria. Intervengono, oltre all’autore:

- il presidente della camera penale, avvocato Marco Campora,

- il presidente del Tribunale, giudice Elisabetta Garzo,

- il procuratore aggiunto presso la Procura di Napoli Pierpaolo Filippelli,

- il sostituto procuratore di Napoli Cristina Curatoli,

- l’ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti,

- il giornalista Ermanno Corsi.

A fare gli onori di casa, il presidente del circolo canottieri Giancarlo Bracale in un dibattito che consentirà di presentare gli ultimi lavori del giornalista del Mattino Leandro Del Gaudio, dai romanzi no fiction ai podcast settimanali in materia di crime, dalla cronaca viva alla ricostruzione giudiziaria.