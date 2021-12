Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 presenta il format «Il mondo salvato dai ragazzini»

Ritorna il format culturale, educativo e sociale «Il mondo salvato dai ragazzini» giunto, nell'anno speciale di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, alla sua quarta edizione, sul tema: «Cerca(u)tori di felicità: il futuro del mondo salvato dai piccoli». La consueta «confefesta» di presentazione delle attività format(t)ive è in programma martedì 14 dicembre 2021, ore 11:00, al Museo del Corallo Ascione di Napoli, sede simbolica che rinvia alla cultura del mare, del lavoro come trasmissione di saperi e tradizioni familiari. Insieme con la delegazione procidana dell'amministrazione comunale e della comunità educante dell'isola, parteciperanno esponenti delle associazioni partner e delle istituzioni. Interventi musicali a cura di Maria Grazia Ritrovato (pianoforte) e Graziella Scotto di Vettimo (voce). Nel clima di augurii prenatalizi - sottolineati da un allestimento con un piccolo omaggio presepiale a Procida e Lamartine dell'artista Marina Contento - seguirà un rinfresco con brindisi.

APPROFONDIMENTI LA PRESENTAZIONE Agendo 2022 trentanni: in ricordo dello scrittore Michele Serio IL PREMIO «Campania Terra Felix», il 10 dicembre l'assegnazione... IL PREMIO «Talenti Vesuviani», premiato un 12enne di Afragola per...

Il progetto, ideato e curato dal 2016 dall'Associazione culturale Kolibrì e ispirato dall'omonimo libro del '68 di Elsa Morante, è promosso dal comune di Procida in collaborazione con la rivista «Andersen - il mondo dell'infanzia», l'ente nazionale di formazione Agita Teatro, gli istituti scolastici IC-1CD «Capraro» e ISS «F. Caracciolo - G. DaProcida» (in rete con altre scuole campane e nazionali), l'Associazione Isola di Graziella, la Biblioteca Comunale «Don Michele Ambrosino», Marina di Procida S.p.a, l'Università «Suor Orsola Benincasa» e altre realtà nazionali e locali di un'ampia rete in progress.

Il progetto si è radicato sull'isola configurandosi come un originale processo culturale, formativo e di coesione sociale, che pone al centro la comunità educante in dialogo con i migliori protagonisti della civiltà dell'infanzia contemporanea e della filiera editoriale specializzata per bambini e ragazzi - anche attraverso gemellaggi simbolici con altre realtà - disseminando buone prassi condivise e partecipate dal basso, per diffondere la Reading Literacy come motore di sviluppo e pensiero critico e l'educazione alle arti come esperienza.

Dopo mesi di didattica a distanza e incertezze sul futuro dell'andamento pandemico, la ricerca della felicità e l'attenzione ai più piccoli è non a caso l'orizzonte scelto per la nuova edizione del progetto, i cui autori e libri vincitori saranno presentati durante l'incontro del 14 dicembre, che sarà seguito da un successivo appuntamento sui contenuti specifici della festa/festival finale di fine settembre, inserita nel programma di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, che prenderà ufficialmente il via il 22 gennaio 2022.