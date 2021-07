Scavi di Pompei, solo per questa sera per la prima volta apriranno i depositi dei tesori

Questa sera la regina dell'archeologia indosserà l'abito da sera per la notte europea dei musei. Per la prima volta i turisti potranno entrare nei depositi delle meraviglie, dove sono custoditi i tesori della città romana. Per la prima volta sarà possibile effettuare una visita straordinaria ai depositi di Pompei ospitati negli antichi granai del Foro.

La visita consentirà, solo per questa sera, di poter ammirare la straordinaria varietà e quantità di materiale di uso commerciale e non solo rinvenuto a Pompei.

I granai del Foro sono il più importante magazzino archeologico della città, e ospitano più di novemila reperti provenienti dagli scavi condotti a Pompei, e nel suo territorio, dalla fine dell’800. L'iniziativa ministeriale la notte europea dei musei prevede l’apertura serale nei luoghi della cultura, dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso 22) con l'ingresso ad 1 euro.