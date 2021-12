“Senza dolore” di Ciro Pinto giovedì alla Bottega d’Arte e Bellezza

Domani, giovedi 2 dicembre alle 18,30 lo scrittore Ciro Pinto presenta “Senza Dolore” nella Bottega d’Arte e Bellezza “Ab Ovo” in via Vincenzo Bellini.

Con l’autore ci saranno Daniela Vellani e Fortuna Liguori (che curerà le letture).

“Senza Dolore” vincitore del Premio Nebbia Gialla per romanzi inediti, è un noir ambientato nella Milano dell’ immediato dopoguerra, con ampi flash back che confluiscono in una storia parallela in cui agiscono i protagonisti, partigiani della Resistenza.

Sarà una presentazione leggera e coinvolgente che, come suggerisce lo stesso autore, ruoterà intorno alle domande “Perché un Libro?” “Perché un giallo?” “Perché la Resistenza?” “Come nasce e si sviluppa un’idea narrativa?”. Parlandone insieme si farà “Bottega” che, come dice l’autore “è un luogo del Fare…con la mente, con le mani, con il cuore che sono gli strumenti … con cui ogni giorno noi umani creiamo la nostra vita”.