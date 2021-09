Sorrento, fitto cartellone di eventi a Villa Fiorentino da giovedì a domenica

SORRENTO - Fitto cartellone di eventi della Fondazione Sorrento a Villa Fiorentino. Si comincia già giovedì, alle ore 20.30, quando la Cooperativa di Teatro C.A.T. si esibirà alle ore 20.30 nell’ambito della rassegna Summertime, con lo spettacolo “….E guardatela chesta città… Storie d’Ammore”, recital di canti, poesie e stralci teatrali tratti dalle maggiori opere di Raffaele Viviani, Italo Celoro e Ciro Madonna. Lo spettacolo è un viaggio attraverso l’amore in tutte le sue forme: l’amore tra gli amanti, l’amore per la propria terra e soprattutto l’amore per la vita. Venerdì, poi, torna la rassegna “Incontri di Vini e di Sapori campani”, con l’apertura degli stand enogastronomici nel parco di Villa Fiorentino. Nell’ambito della kermesse, per la sezione “Libri di gusto”, promossa dalla Associazione Cryteria Project e patrocinata dalla Fondazione Sorrento, venerdì alle ore 19, si terrà la presentazione del libro scritto dalla produttrice di vino Manuela Piancastelli, “la signora del pallagrello”, dal titolo “Napoli, zuccaro & cannella”; con l’autrice sarà presente Antonino Pane, coordina Antonino Siniscalchi. A Seguire la proiezione del docu-film “Campania Felix, memorie e sapori” di Claudio Celentano e Umberto Astarita.

Il Cunto de li Cunti di Giambattista Basile è sicuramente il più affascinante e straordinario repertorio fiabesco europeo. Esso rappresenta un vero e proprio grande libro del sapere che va sfogliato, pagina dopo pagina, per apprezzarne l’originalità, è un enorme pentagramma di cui occorre ascoltare tutte le note, un universo semantico unico ed irripetibile che riporta a leggende, canzoni, versi che, se chiudiamo gli occhi, sentiamo riecheggiare dentro di noi come una nenia antica.

Il Cunto de li Cunti è come una grande pizza a sfoglie che si può gustare lentamente nei suoi singoli strati oppure a morsi, racchiudendo in un sol boccone l’esprit du temps. In questo libro Manuela Piancastelli, giornalista e saggista, studiosa di Giambattista Basile, ha voluto far riemergere dal Cunto il racconto dei cibi, dei vini, dei sapori della Napoli del primo Seicento. Ma ha anche voluto far rivivere al lettore le contraddizioni e le grandezze della Napoli spagnola, di un’epoca di passaggio, ha voluto tracciare l’identikit dei sazi e degli affamati, è andata alle origini dei mangia-foglia e del come e soprattutto del perché si siano trasformati in mangia-maccheroni. Nelle favole il cibo è metafora, fantasia, sogno, desiderio, fuga della realtà. Ma anche cibo vero. Napoli per Basile è una pentola gorgogliante, un calderone sul fuoco con odori, sapori, ricette, ingredienti che ci portano nel cuore della Napoli barocca e ci raccontano di grandi rivoluzioni, come quella della pasta. È un pezzo di storia della città fatta anche di zucchero e cannella, di marzapane e di verdure, di pizzelle e di vino. Manuela Piancastelli ci guida alla loro scoperta attraverso testimonianze letterarie e testi di viaggiatori e storici, in un grande puzzle della Napoli a cavallo di due secoli.

Sabato, quindi, penultimo l’ultimo appuntamento della manifestazione “Incontri di Vini e sapori campani” alle ore 20.30, saliranno sul palco i Resurrextion. Il gruppo Hip Hop, composto da “Mauro Marsu”, “DJ Spider”, “DJ Neno” e “Keezy”, festeggerà con un live il 19° anno dalla fondazione, con vari ospiti “on stage”.

Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid-19 con ingresso consentito solo ai possessori di green pass.