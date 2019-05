«Teatro stabile di strada», a Officina 7 il libro di Montella

Martedì 21 Maggio 2019, 19:06

Venerdì 24 maggio alle 17,30​ presso Officina 7, spazio eventi della Libreria Colonnese, in via San Pietro a Maiella 7 a Napoli si presenta il romanzo di Vincenzo Montella "Teatro stabile di strada" (Robin, euro 12). Con l'autore interverranno Marco Perillo, giornalista e scrittore e Angelo Picone, artista di strada.«Napoli era stata fondata il giorno del solstizio d’inverno del 470 a. C. Una storia lunghissima e in pieno svolgimento. Ogni giorno era di un giorno in più lunga. Il milione di persone che ci abitavano in ventiquattr’ore aveva il tempo di produrre miliardi di nuove storie, gridate o sussurrate, ma non banali. Giornalisti, scrittori e poeti si affannavano a ricavarne articoli, romanzi, commedie, sceneggiate, canzoni ma non si faceva in tempo a vivere e a raccontare». Un artista di strada ritorna a Napoli dopo dieci anni. Tra brillanti iniziative e oscure premonizioni, diviene unodei protagonisti della più importante transizione economica della città: da polo industriale a metropoli turistica. E le sue ricerche e azioni sveleranno una cultura antica, capace di perpetuarsi al di là delle contingenze storiche e umane, immersa in una ritualità millenaria. Pollicinella nun more mai.