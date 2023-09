Tracce di memoria, in mostra al Pan le opere di chi sfida l'Alzheimer

Il 21 settembre, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Alzheimer la Municipalità 1 presenta al Museo Pan «Tracce di Memoria» una mostra d'arte curata dal Centro Tam - Tieni a Mente Odv.

Saranno esposte cinquanta opere realizzate dagli ospiti del centro di incontro per la demenza Caffè Alzheimer di San Giorgio a Cremano.

«La mostra - spiega Giovanna Mazzone presidente della Municipalità 1 - si svolgerà dal 20 al 24 settembre nel Foyer del Pan si propone di mostrare il frutto di un'importante attività che il centro Caffè Alzheimer della Tam svolge a sostegno delle famiglie e dei pazienti.

Proporre un aspetto spesso sconosciuto di queste patologie è a mio avviso - conclude la Mazzone - un'opportunità per chi ogni giorno vive il dolore e il senso d'impotenza davanti l'evolversi di questa malattia».

«Tracce di memoria ripercorre il percorso di tredici persone con Alzheimer o altre forme di demenza coinvolte nelle terapie psicosociali del centro - spiegano Fabio Matascioli neuropsicologo e psicoterapeuta e presidente Tam e Martina Scognamiglio musicoterapeuta e conduttrice laboratori espressivi e artistici per persone con disabilità - Il laboratorio d'arte è una delle attività riabilitative offerte dal nostro centro che permette a ciascuno di esprimersi in modo unico, creando opportunità di socializzazione e di espressione artistica».

«Il 21 settembre alle ore 11, presso la Sala Pan, ci sarà inoltre un incontro per la presentazione ufficiale della mostra e per confrontarsi sulle demenze - dichiara Benedetta Sciannimanica assessore alle politiche sociali della municipalità 1 - Al dibattito parteciperà la neurologa Sabrina Esposito del Policlinico Vanvitelli, prima clinica neurologica che presenterà le ultime ricerche scientifiche sull'Alzheimer e le strategie di intervento psicosociale per migliorare il benessere delle persone con demenza e la direttrice del Centro Servizi Volontariato di Napoli, Giovanna De Rosa con la quale ci si confronterà sulle azioni a sostegno dei pazienti e delle loro famiglie, offerte dal terzo settore».

La mostra è aperta al pubblico gratuitamente dal 20 al 24 settembre 2023 dalle 9:30 alle 19:30.