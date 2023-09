Tattoo Lovers Convention, alla Birreria di Napoli la ​rassegna dedicata al tatuaggio

Dal 21 al 24 settembre, gli spazi del centro commerciale “La Birreria” di piazza Madonna dell’Arco a Miano ospiteranno una rassegna dedicata al tatuaggio come arte, un fenomeno che va oltre le mode e che racconta il nostro tempo.

Dalla gettonatissima “N” sulla spalla o sui bicipiti in onore del terzo scudetto del Napoli fino ai tribali sul collo passando per i nomi dei propri figli sull'avambraccio.

Così “Tattoo Lovers Convention” metterà in mostra per quattro giorni l’arte delle decorazioni del corpo, un’occasione per approfondire la cultura del tatuaggio.

Chi decide di tatuarsi non lo fa solo per moda o per abbellire il proprio corpo, ma per esprimere la propria personalità.

I visitatori vedranno all’opera professionisti del settore, ai quali potranno chiedere consigli sulla scelta del simbolo col quale dover convivere tutta la vita. I tatuatori si misureranno in gare di stile e di contenuto, sotto lo sguardo attento di due super esperti “la Fenice Tattoo Ink” e Roberto Rincon, maestro tatuatore e famoso tiktoker. Verrà premiata anche “Miss Tattoo”.