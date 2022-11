«La Birreria» inaugura la seconda edizione della «Mostra dei Presepi partenopei»: taglio del nastro giovedì 17 novembre

La Birreria si veste a Festa e inaugura la seconda edizione della «Mostra dei Presepi partenopei» per vivere assieme alle famiglie la magia del Natale. Ai più piccoli sono dedicati i laboratori di artigianato, ogni sabato dalle ore 17 alle ore 21, per apprendere dal vero i segreti di questa antica arte. In queste ore fervono i preparativi che stanno impreziosendo le vetrine dei negozi con fantasiose decorazioni di pupazzi di neve e palline colorate, per illuminare i giardini esterni e abbellire tutti gli spazi con gli oggetti e i colori caratteristici di questa festività. Una magia per grandi e piccini, nella quale sarà possibile immergersi visitando «La Birreria» in questo periodo di festa. Anche quest’anno il «Centro Commerciale La Birreria» in piazza Madonna dell’Arco, nel quartiere napoletano di Miano, ospita una mostra sui presepi con i lavori di ben 30 artigiani.

Dopo il successo della prima edizione, dal 17 novembre al 6 gennaio 2023, sarà nuovamente possibile ammirarli nella loro bellezza e originalità. Il taglio del nastro, alla presenza delle autorità, è fissato per il giorno 17 novembre, alle ore 16,30. Sono attesi il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore Teresa Armato, già madrina della prima edizione. Con loro ci saranno il consigliere regionale Massimiliano Manfredi, i rappresentanti della Settima Circoscrizione e delle associazioni del quartiere.